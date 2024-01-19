Google中國工程師槍殺妻後自殺　女方為高考狀元清華畢業赴美深造

美國矽谷高級住宅區日前發生命案，來自中國的Google工程師夫妻，34歲的Liren Chen（陳某，音譯）和32歲的Xuanyi Yu（于某，音譯）倒斃家中，當地媒體報道指，丈夫陳某先槍殺妻子于某後再自殺。

據內媒《紅星新聞》報道，于某學習極為優異，曾是2014年吉林省松原市的理科高考狀元，以702分（滿分750分）成績考入清華大學，後來去美國深造並定居。



于某是2014年吉林省松原市的理科高考狀元，以702分（滿分750分）成績考入清華大學。（紅星新聞）

死者于某曾經就讀於吉林省松原市某高中，該校員工王主任證實，「她就是我們學校以前出來的市高考理科狀元，那年高考上了清華，後來就聽說去美國念書，並留在那邊。」

于某當年的高中班主任張國良介紹指，于某性格乖巧內向，平時不善於表達，理科成績很突出，但英語、語文等各科成績都很均衡。「她平時成績就很好，那一次高考，更是她的超常發揮。」

據2014年于某獲得松原市理科高考狀元的報道顯示，于某從小到大都是父母眼中的好孩子、老師眼中的好學生，學習成績一直名列前茅，對電子信息類的專業很感興趣。當時被問及未來目標時，于某說，「當一名電子工程師，把更多新奇實用的技術應用到生活中。」

另據陳某和于某的社交媒體顯示，他們二人的求學軌跡相似，大學和碩士都就讀於相同學校的相同專業。

陳某於2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國聖地牙哥加利福尼亞大學獲得計算機科學碩士學位。他在灣區進行了短暫的實習之後，於2020年3月加入Google，擔任軟件工程師。

于某也是2018年畢業於清華大學，獲得電子信息工程學位，隨後於2018-2019年在美國聖地牙哥加利福尼亞大學，同樣獲得計算機科學碩士學位。她畢業後先是在Amazon實習，隨後加入Amazon工作，2021年6月加入Google。

據早前報道，經當局初步調查，死亡判定為謀殺自殺（murder-suicide），陳某槍殺妻子後再將槍口對準自己。至於案件背後的真正動機，當局仍在調查中。不過，有傳聞表示，二人因裁員問題發生爭執最終釀成慘劇。

有Google員工表示，二人在公司內表現優良，被視為高價值且受尊重的員工，對他們的突然死亡感到震驚與難過。