國務院發布反恐白皮書：探索中國國情反恐道路　教化思想受蠱惑者

國務院新聞辦公室今（23）日發布《中國的反恐怖主義法律制度體系與實踐》白皮書，內容除介紹完善法律制度，清晰認定恐怖活動範圍及處罰規範的重要性外，亦強調要以非刑罰教育方式，挽救大多數受極端思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重後果的人員。



白皮書指出，中國作為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義威脅，道明中國歷來高度重視反恐法治建設，透過締結或參加一系列國際公約條約、修改完善刑事法律，不斷積累反恐法治經驗。

2019年12月5日，一部時長近60分鐘，名為《中國新疆，反恐前沿》的英文紀錄片在CGTN播出。這是近年來中國罕見地以英文紀錄片形式全方位展示暴力恐怖主義和宗教極端主義對新疆帶來的傷痛，並系統闡述中國為解決問題所付出的努力。（CGTN視頻截圖）

白皮書除前言、結束語外，內文分為五個部分，分別是反恐怖主義法律制度體系日臻完善，恐怖活動認定清晰、處罰規範，在反恐怖主義工作中規範權力運行，在反恐怖主義工作中依法保障人權，有力維護人民安全和國家安全。

白皮書強調，多年來，中國政府透過建立健全法律制度、其中包括2020年通過《港區國安法》對與香港特區有關的恐怖活動犯罪及其處罰作出規定。

在以刑法嚴厲打擊之外，今次白皮書強調要消除恐怖主義的思想基礎，要更加注重以非刑罰方式教育挽救大多數受極端主義思想蠱惑，但行為尚未產生嚴重危害後果的人員。政府各有關部門、婦聯等社會組織、宗教團體以及學校、家庭等密切配合，針對受極端主義感染人員的不同特點，分類採取多種干預措施，避免其受到進一步侵害。

新疆的政治社會穩定對中國西部安全與反恐運動的成敗至關重要。（Reuters）

白皮書說，多年來中國逐步探索出符合本國實際的反恐主義法治道路，有力維護國家安全、公共安全和人民生命財產安全，為全球和地區安全穩定作出貢獻。 白皮書寫道，實踐證明，各國的探索和實踐只要能夠體現人類社會價值取向，遵循聯合國反恐原則準則，符合本國國情和法律制度，就都是國際反恐事業的組成部分。中國願與世界各國一道，在人類命運共同體理念指引下，積極參與全球反恐治理，在平等尊重的基礎上，共同推動全球反恐事業健康發展。