雲南昭通山泥傾瀉．持續更新｜至少25人被活埋死亡　19人仍失蹤

1月22日清晨近6時，雲南昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村和興、和平兩村民小組發生山泥傾瀉，初步核實18戶47人被埋，其後證實為44人被埋。《香港01》將持續報道最新搜救情況。



23日（周二）

17:58

央視報道，截至今日下午4時，災害已造成25人遇難，其餘失蹤人員正在持續搜救。早前報道指事故中總共有44人被埋。

15:50

截至23日下午2時50分，搜救人員與3名失蹤者取得聯繫（事發時外出未聯繫上，在原47名失蹤人員之列），現場已搜救到20人，均無生命體徵，災害已造成20人死亡24人失蹤。

目前共有1000餘名救援人員開展現場救援。

12:40

官方宣布，截至目前，事故已致12人死亡，現場搜救仍在持續進行。

據早前報道，昭通市自然資源和規劃局局長吳君堯說，此次山體滑坡災害崩塌區屬構造侵蝕剝蝕中山地貌陡斜坡地形，坡向60度、斜坡坡度大於30度，坡頂呈陡崖狀，坡腳為緩坡平台，居民區分布於坡腳平台區。

災害發生後，自然資源部、雲南省自然資源廳第一時間組織30多名專家趕赴現場勘視。經專家組初步研判，此次災害屬坡頂陡崖區發生崩塌，崩塌體橫寬約100米，高約60米，平均厚度約6米，崩塌體方量約5萬立方米。

崩積體崩落至中部斜坡區後，崩積物強大的沖擊力運動至中下部陡坡區刮鏟表層土體形成崩滑碎屑流沖擊至坡腳，總方量約7萬立方米。崩滑碎屑流導致下方房屋倒塌，崩塌區與居民區高差約150米。