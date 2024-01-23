倫敦直播演奏突遭華人以不能入鏡阻止　英鋼琴家怒：這裏不是中國

英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）經常在街頭的公共鋼琴作即興演奏，與民眾互動，並因擁有博士學位而被稱為「K博士」，其Youtube個人頻道擁有逾213萬粉絲。



然而1月19日，他在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的中國人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到。卡瓦納面露疑惑，表示自己在公眾場合應有拍攝自由，但對方堅持不允許，讓卡瓦納十分震驚，駁斥「我們又不是在共產中國」等；同場其中一位中國男子隨即指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士，但卡瓦納反駁他只是碰一下他們手中的旗幟。事件驚動警方介入。而影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。



事發於聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的購物商場，當時卡瓦納正直播彈奏鋼琴，身後不遠處站著一群中國人。在影片約9分10秒時，一名中國女子上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。她又稱，他們是來拍中國的電視節目，是「不能公開」的。卡瓦納面露疑惑，進一步詢問理由，但在場一眾中國人堅持「不允許」，其中一名男子稱「我們只是對這個問題非常敏感」。

卡瓦納對此不服，指在場其他人士也有拍攝行為，為何他拍就不行，但上述中國男子稱那是別人的事，只要不拍他們，並透露他們與其他人簽了協議，規定不能在網上露面，還聲稱會採取法律行動，但當卡瓦納稱要告他什麼時，中國男子卻迴避，稱對話結束了，他們只是在保護自己權利。

卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他，又指英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」，並引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

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隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納手指該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。這時，旁邊有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

不久，警察也來到現場，中國男子見狀立即上前解釋他們需要保護自己的肖像，並問道「這是正當的吧？」但男警員隨即回應「可你是在公共場合...如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝，但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，他需要把過程記錄下以保障自己，證明自身清白，並諷刺警察不應做對方的「私人保鑣」。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

影片尾段，卡瓦納表達了自己的不滿，「你能想像如果我去中國，在那裏給他們的人定規矩嗎」。卡瓦納獲得現場不少民眾甚至工作人員的支持。最後，卡瓦納繼續作鋼琴演奏，現場有兩名亞裔女子駐足觀看，卡瓦納停下與對方交流，並問她們是否日本人，對方表示「是」後，卡瓦納對着鏡頭諷刺道「她們是日本人，沒事」。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場兩名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。不少網民表示到了另一個國家，然後要求當地人遵守別國的法律是荒謬至極，並讚揚卡瓦納的應對方式，「感謝你為基本人權所做的反擊」。

另外，有網民指認出該名中國男子身分，稱其與孔子學院有密切關係。