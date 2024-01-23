英鋼琴家倫敦車站直播表演　華人被拍入鏡鬧：我們不能在網上出現

英國愛爾蘭裔鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）經常在街頭的公共鋼琴作即興演奏，與民眾互動，並因擁有博士學位而被稱為「K博士」，其Youtube個人頻道擁有逾213萬粉絲。然而1月19日，他在倫敦一商場直播彈奏鋼琴時，突然遇到一群手持五星紅旗、自稱來拍中國電視節目的中國人要求停止拍攝，理由是自己有肖像權，不願意被鏡頭拍攝到。



卡瓦納面露疑惑，表示自己在公眾場合應有拍攝自由，但對方堅持不允許，讓卡瓦納十分震驚，駁斥「我們又不是在共產中國」等；同場其中一位中國男子隨即指控卡瓦納種族歧視，並大聲怒斥卡瓦納觸碰同行另一女士，但卡瓦納反駁他只是碰一下他們手中的旗幟。事件驚動警方介入。而影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。

不過，1月23日晚間，片中的事主放出一段影片稱要「還原事情經過」。她表示，當時他們一群人自願幫內地的公益平台拍攝影片，在等待使用鋼琴。

當時不知道該名英國鋼琴家在商業錄影因為保密原因才跟他要求不要直播，事主更稱，英國鋼琴家在他們表明是中國人後，卻一直稱呼他們為「日本人」，更開始彈奏有明顯歧視意味的meme歌曲《Ching Cheng Hanji》，甚至語帶調戲的問團體中的女生，「可以跳舞嗎？」，而該名英國鋼琴家的行徑和言論也被一旁的警察制止。

事發於聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的購物商場，當時卡瓦納正直播彈奏鋼琴，身後不遠處站著一群中國人。在影片約9分10秒時，一名中國女子上前詢問卡瓦納有沒有拍到他們，並表示不願意被鏡頭拍攝到。她又稱，他們是來拍中國的電視節目，是「不能公開」的。卡瓦納面露疑惑，進一步詢問理由，但在場一眾中國人堅持「不允許」，其中一名男子稱「我們只是對這個問題非常敏感」。

卡瓦納對此不服，指在場其他人士也有拍攝行為，為何他拍就不行，但上述中國男子稱那是別人的事，只要不拍他們，並透露他們與其他人簽了協議，規定不能在網上露面，還聲稱會採取法律行動，但當卡瓦納稱要告他什麼時，中國男子卻迴避，稱對話結束了，他們只是在保護自己權利。

卡瓦納相當不解，強調自己在公眾場合應有拍攝自由，他們若不想入鏡，那只要走開就好，不能阻止他，又指英國是個自由的國家，「我們又不是在共產中國」，並引用「身在羅馬，要像羅馬人一樣做事」的諺語，意指他們應該入鄉隨俗。

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隨後，另一名華裔女子加入戰團，稱他們有肖像權，但卡瓦納反駁在公共場合是沒有的。她還自稱擁有英籍，希望卡瓦納尊重他們的權利，而當卡瓦納手指該名女性手上拿的五星紅旗，繼續想反駁時，現場中國男子突然大聲咆哮，要卡瓦納「別碰她」，把卡瓦納嚇了一跳。男子並高聲指控卡瓦納是種族主義者、歧視中國人。這時，旁邊有英國民眾看不下去，直言這是公共場所，他們若不喜歡，大可以離開就好。

不久，警察也來到現場，中國男子見狀立即上前解釋他們需要保護自己的肖像，並問道「這是正當的吧？」但男警員隨即回應「可你是在公共場合...如果他們在公共場所拍攝，我們無權過問」。

隨後，警員把雙方分隔開，其中一女警詢問卡瓦納有關種族歧視等事宜，並要求他暫停拍攝，但卡瓦納反駁這是言論自由的問題，他稱在場中國人「拿着共產黨的旗子」不可能是種族歧視，他需要把過程記錄下以保障自己，證明自身清白，並諷刺警察不應做對方的「私人保鑣」。女警聽後回到中國人處繼續詢問，最後在場中國人離開，卡瓦納稱這是言論自由的勝利。

影片尾段，卡瓦納表達了自己的不滿，「你能想像如果我去中國，在那裏給他們的人定規矩嗎」。卡瓦納獲得現場不少民眾甚至工作人員的支持。最後，卡瓦納繼續作鋼琴演奏，現場有兩名亞裔女子駐足觀看，卡瓦納停下與對方交流，並問她們是否日本人，對方表示「是」後，卡瓦納對着鏡頭諷刺道「她們是日本人，沒事」。

卡瓦納認為種族主義的指控十分離譜。影片最後，卡瓦納與現場兩名日本觀眾友好互動。（影片截圖）

影片曝光後，隨即引起熱議，目前點撃率超過350萬。不少網民表示到了另一個國家，然後要求當地人遵守別國的法律是荒謬至極，並讚揚卡瓦納的應對方式，「感謝你為基本人權所做的反擊」。

另外，有網民指認出該名中國男子身分，稱其與孔子學院有密切關係。