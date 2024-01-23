吳亦凡強姦聚眾淫亂屬｢嚴重犯罪典型｣　北京高院工作報告直接點名

1月23日，在北京市十六屆人大二次會議上，北京市高級人民法院院長寇昉作工作報告，報告在附件中專門列舉三宗依法嚴懲嚴重犯罪典型案例，吳亦凡強姦、聚眾淫亂案列名其中。



內媒《新京報》報道，寇昉提到，北京法院2023年間依法嚴懲殺人、搶劫、重傷害等嚴重暴力犯罪，審結此類案件計650件，常態化開展掃黑除惡鬥爭，審結涉黑惡犯罪一審案件19件，堅決守護群眾生命財產安全。

北京市高級人民法院院長寇昉作工作報告。（新京報）

報告在附件中專門列舉三起依法嚴懲嚴重犯罪典型案例，分別是：范寶勝組織、領導黑社會性質組織案，崔鵬惡勢力犯罪集團案，吳亦凡強姦、聚眾淫亂案。

報告指，2020年11月至12月間，吳亦凡在其住所先後趁三名女性醉酒後不知反抗或不能反抗之機，強行與之發生性關係；2018年7月1日，吳亦凡在其住所夥同他人組織另外兩名女性酒後進行淫亂活動。北京市朝陽區人民法院以強姦罪、聚眾淫亂罪判處吳亦凡有期徒刑十三年，附加驅逐出境。一審宣判後，吳亦凡提出上訴。北京市第三中級人民法院經審理，去年11月24日裁定駁回吳亦凡的上訴，維持原判。

曾經的內地頂流明星吳亦凡自2021年7月31日被正式刑拘到二審宣判一共846天，事件並沒有隨著案件的定性而逐漸平靜，反而圍繞著案件的審理，各色人等紛紛登場表達各自的訴求，有人灑淚、有人歡呼，甚至有人「反戈一擊」，拋出的言論不斷引起輿論高度關注。而隨著案件的審理，以往吳亦凡龐大的商業版圖已隨之崩塌。