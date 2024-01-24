江西新余沿街店舖地庫起火　至少39死9傷仍有人被困火場｜持更

1月24日，江西新余市渝水區有沿街店舖的地庫起火，截至晚上8時，事故已造成39人遇難，9人受傷，仍有人員被困；傷者正在醫院全力救治。

央視新聞報道，起火的建築樓下有網吧，樓上有培訓機構。



20:00 事故已造成39人遇難，9人受傷，仍有人被困

19:30 國家主席習近平對事故作出重要指示，要求堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

18:40 事故造成25人遇難

17:00 事故造成7人遇難

新余市渝水區1·24火災處置應急指揮部通報，1月24日下午3時24分，渝水區天工南大道佳樂苑沿街店舖地下一層發生火災。接警後應急、消防、公安、120救援、當地政府立即趕到現場開展救援。

新余市的市、區領導第一時間趕赴現場，成立火災處置應急指揮部，迅速開展事故調查和善後處置等工作。目前，現場仍在搜救，事故原因同步調查中。

目擊者稱，起火建築內有網吧和培訓機構，火災發生後，有多人從二樓跳下逃生。畫面顯示，多人從二樓窗戶處跳到民警鋪設在地面的床墊上，有男子掛在空調外機處往下跳，亦有人爬窗逃生，民警在地面逐一接住。

網傳圖片及影片顯示，起火建築不斷冒出黑色濃煙，延伸至空中數十米高。目擊者稱，與火災相鄰的兩條道路已被封鎖。

距起火點不足100米的商店老闆稱，起火處位於沿街店舖的負一層，還在裝修階段，尚未開業。該商舖一樓是超市，樓上有賓館和培訓機構，「我離得遠，看到冒煙了，但沒看到火」。