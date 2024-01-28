中證監：1月29日起全面暫停限售股出借｜ A股

中國證監會今日（28日）宣布，為貫徹以投資者為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，中證監進一步優化了融券機制。具體措施包括：一是1月29日起全面暫停限售股出借；二是3月18日起將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。



內地1月29日起全面暫停限售股出借。（資料圖片）

中證監稱，2023年10月，中證監取消上市公司高管及核心員工通過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，並限制其他戰略投資者在上市初期的出借方式和比例，新規實施以來，戰略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

中證監稱，在總結前期優化融券機制安排經驗的基礎上，按照「穩妥推進、分步實施」的思路，此次中證監優化融券機制，主要體現以下監管意圖：一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在信息、工具運用方面的優勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更加公平的市場秩序。二是突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。

中證監又稱，下一步，證監會將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運行效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益。

滬深交易所今日也發出通知稱，經中證監批准，上海證券交易所、深圳證券交易所決定暫停戰略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。本通知實施前尚未了結的出借合約到期不得展期。本通知自1月29日起施行。