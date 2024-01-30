國防部示意「三個永遠」震懾台獨 、捍衛統一

《中國台灣網》29日消息，國防部日前舉行2024年首場例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙就當前兩岸敏感議題進行了一一解讀，並向全世界莊嚴宣告「三個永遠」，即「台灣永遠不是一個國家，台獨永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞」。



《中國台灣網》報道，台灣軍方近日頻繁發布公告，指解放軍在台灣周邊進行海空聯合戰備警巡，稱陸續發現來自中國大陸的空飄氣球接近或飛越台灣上空，明示「台灣民眾對此很關注」。

對此，吳謙表示，民進黨政府有關炒作是挑動兩岸對立、對抗的慣用伎倆，是毫無意義的，也是註定失敗的。

吳謙指出，解放軍東部戰區在台灣周邊海空域組織例行性海空兵力聯合戰備警巡，旨在進一步提升部隊實戰化訓練水準，增強捍衛國家主權和領土完整的打仗能力。解放軍將持續練兵備戰，繼續常態組織有關軍事行動。

值得注意的是，就在國防部回應後不到48小時，台灣軍方再曝最新消息，指33架次解放軍軍機、6艘次軍艦於27日上午持續在台海周邊活動。這是台灣地區選舉結束後，解放軍軍機繞台數量最多的一次。

台軍方消息頻頻的同時，美國菲恩號（USS John Finn）驅逐艦也過航台灣海峽並公開炒作，吳謙表示，無論是「以台制華」也好，還是「倚美謀獨」也罷，都必將以失敗而告終，並告解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，皆依法依規處置。

吳謙重申，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，民進黨政府揮霍台灣老百姓的血汗錢去購買美國裝備，是飲鴆止渴，只會將台灣推向兵凶戰危的險境。吳謙直言，「台獨劇毒，死路一條」，矢言解放軍一向敢於出手、敢打必勝。

最後，針對民進黨政府頻繁炒作所謂「中國大陸介選」，又稱台灣選舉結束後，北京對台使用所謂「高壓對抗策略」，目的是警告民進黨。輔以台灣外事部門說法，控北京官方就台灣選舉發布的答問不符合國際認知和兩岸現狀，呼籲中國大陸尊重台灣選舉結果。

對此，吳謙重申，「台灣地區選舉是中國的地方事務。這次台灣地區兩項選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意」。不管島內局勢怎樣變化，都不可能改變世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，不可能改變國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，不可能改變中國終將實現統一的歷史大勢。

「中國的主權和領土從未分割，台灣是中國領土一部分的法律地位和事實從未改變，這才是台海的真正現狀。」吳謙強調，台灣永遠不是一個國家，台獨永遠不可能成事，外部勢力分裂中國的圖謀永遠不會得逞。吳謙申明，「祖國統一，台灣當歸」，解放軍將以行動說話，始終做捍衛國家主權和領土完整的鋼鐵長城。