香港增備用水源　珠三角｢西水東濟｣全線通水　支撐1.7萬元GDP需求

廣東珠江三角洲水資源配置工程（簡稱「珠三角工程」），周二（30日）上午正式全線通水，較原計劃提前半年實現「西水東濟」。該工程總投資約354億元人民幣，年供水量17.08億立方米，為香港、廣州番禺、佛山順德等地提供應急備用水源，將有逾3200萬人受益。



綜合內媒報道，上午11時許，位於佛山順德鯉魚洲島上的西江取水閘口緩緩升起，珠三角工程鯉魚洲、高新沙、羅田三大泵站同步啟動運轉，汩汩西江水經由深埋地下的輸水隧洞，流入廣州高新沙、東莞羅田、深圳公明水庫，標誌世界上規模最大的地下調水工程正式通水。

珠三角工程輸水線路全長113.2公里，西起西江幹流佛山順德鯉魚洲，東至深圳公明水庫，由一條幹線、兩條分幹線、一條支線、三座泵站和四座調蓄水庫組成，以地下深層輸水隧洞形式穿越粵港澳大灣區核心城市群。

珠三角工程於2019年5月全面開工，歷時4年半的建設，較原計劃提前半年建成通水。工程將輸水管道佈設在地下40-60米處，穿越4處高鐵、8處地鐵、12處高速公路、16處江河湖海，較傳統明渠輸水方式節約約2萬畝土地。

順德鯉魚洲泵站。（南方+）

據介紹，隨着粵港澳大灣區迅速發展，珠三角東部以43%水資源支撐68%的常住人口和74%的經濟總量，東江流域水資源開發利用率已逼近40%的警戒線，而西江流域水資源開發利用率只有1.3%。謀劃引西江之水解東江之困，是解決粵港澳大灣區東部城市群缺水難題的最佳途徑。

珠三角工程通水後，將改變廣州市南沙區及深圳市、東莞市單一供水格局，實現西水東濟、空間均衡，大大提高供水保障率，並為香港、廣州番禺、佛山順德等地提供應急備用水源，超3200萬人受益，支撐約1.7萬億元人民幣GDP用水需求，還可逐步退還東江流域生態用水，進一步保障粵港澳大灣區供水安全、生態安全。