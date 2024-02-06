華為豪擲770億分紅惠及14萬員工　人均可分55萬　每股分紅遜去年

內媒《南方+》報道，華為內部已發布董秘1號文件，正式官宣2023年年度分紅方案：ESOP（員工持股計劃）每股分紅1.5元（人民幣，下同），稅後15.3%，較去年同期稅後收益有所降低。



按照華為目前總股本513億股計算，本次分紅總共需要770億元。以參與員工持股計劃的人數約14.23萬計算，人均可分約54萬元。



2023年10月2日，上海，南京東路華為體驗店，人們在體驗華為MATE 60手機。（視覺中國）

據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為ESOP參與人數為142315人，均為華為在職員工或退休保留人員，即本次分紅至少將惠及14萬人。

不過2023年每股分紅1.5元，比起2022年的每股分紅為1.61元、2021年的1.58元，均有所下降。有業內人士分析，這或許預示著華為未來的發展將面臨一定的資金壓力和挑戰。

華為投資控股有限公司是100%由員工持有的民營企業，沒有任何政府部門、機構持有股份。除工資、獎金外，虛擬股分紅也是華為員工薪酬的重要組成部分。

華為員工持股制度始於1990年，當時參股價格為每股1元，以稅後利潤的15%作為股權分紅。不過，並非所有華為員工都可以投資華為股份，只有入職兩年之後、業績表現突出的員工才有配股的資格，且可認購的華為公司股票數量也有所限制。