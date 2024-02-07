台灣停招赴陸旅遊團　國台辦批政治操弄：出爾反爾已不是第一次

台灣早前宣布，今年3月1日起解除「禁團令」，將開放台灣組團赴陸旅遊。不料台觀光署今日（7日）突稱，請台旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。



大陸國台辦發言人朱鳳蓮同日回應稱，這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。



國台辦發言人朱鳳蓮。（微博＠國台辦發布）

朱鳳蓮稱，台灣民眾對組團來大陸旅遊期待已久，台灣旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年8月以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸遊作出規劃，但同時附加條件，始終都在政治算計。

朱鳳蓮指出，今天台觀光署又宣布原定規劃不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。這只會讓台灣民眾和旅遊業界再次對民進黨當局以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

台灣陸委會稍早也聲明稱，台方自去年8月以來一再呼籲陸方盡早開放兩岸人民得組團進行雙向觀光交流，但陸方毫無正面回應，且刻意製造事端，致使台方原本的良善提議無法推動。

陸委會還稱，為了推動兩岸健康有序的交流，台方基本立場沒有任何改變，兩岸正常交流活動的恢復，是雙方都需要承擔各自的責任，並透過適當的溝通安排，才能讓參與相關交流活動的兩岸人民安心從事交流，為兩岸關係和諧發展營造穩固的基礎。

台觀光署今日（7日）突稱，請台旅行業即日起停止招攬前往中國大陸的旅行團。（《聯合報》）

當前台灣有限制旅行業組團赴陸旅遊的「禁團令」，大陸也禁止旅客赴台旅遊。台灣去年底宣布，今年3月將開放台灣組團赴陸旅遊，依每天2千人次當參考上限值。

台觀光署今日卻突然宣布，因中國大陸迄今未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式，衝擊飛航安全。考量形勢變更及台人旅運安全等因素，原規劃作業將不再進行，請旅行業即日起停止招攬前往中國大陸之旅行團。