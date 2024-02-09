美斯之亂｜阿根廷赴中國友誼賽取消　杭州官方：鑒於眾所周知原因

國際邁阿密（Inter Miami CF）周日（4日）對香港隊表演賽，萬眾矚目的阿根廷球王美斯 （Lionel Messi，又譯梅西）穿波鞋在後備席齋坐，沒有出場，最終被全場報以噓聲。事件引發不少香港觀眾和內地網民的憤怒，更出現抵制潮。由於阿根廷國家隊之前便宣布會在3月中旬到中國踢兩場友誼賽，友誼賽能否成行也成為外界關注焦點。



杭州市體育局2月9日晚間突然發布公告稱，作為商業賽事，前期某公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月份來杭州進行友誼賽。公告稱，「鑒於目前眾所周知的原因，據向主管部門瞭解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦，特告！」



在2月4日的香港表演賽，美斯全場都沒有換上球衣，只穿運動裝坐在後備席。（袁志浩攝）

2月7日晚，邁亞密國際隊與神戶勝利船隊在日本東京進行了一場表演賽，備受關注的美斯替補登場。這也讓2月4日晚與香港明星隊的比賽，成了邁亞密國際隊此行6場表演賽中，美斯缺席的唯一一場比賽。

美斯也在7日（周四）傍晚於微博發文回應國際邁亞密在香港的表演賽風波，他表示腹股溝有傷，而且傷處發腫並有痛感，不得不遺憾缺陣。但同日晚上，他在日本對神戶勝利船的比賽中，卻在60分鐘後備落場踢足30分鐘，有傳有扭有射。

對於美斯在香港表演賽未出場，卻在日本表演賽中出場，官媒人民日報社旗下的《健康時報》在微博連發幾個帖文評論美斯風波，稱「腹股溝拉傷很難短期恢復」，又指腹股溝拉傷的恢復時間屆乎2周至4個月或更久。

此外，《環球時報》7日晚上更發表社評稱，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽事，但像美斯和邁阿密國際隊這樣的情況，可以說極其罕見。

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《環球時報》指出，美斯和邁阿密國際隊的解釋無法服眾，外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。

《環球時報》更稱，美斯所在的阿根廷國家足球隊預定今年3月還要來中國參加友誼賽，希望他在此之前給外界一個合理交待。