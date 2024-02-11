港珠澳除夕初一查驗入境內地旅客超13萬人次　明後日將有出境高峰

2月9日至10日是農曆新年的除夕、初一，港珠澳大橋珠海公路口岸迎來春節假期入境內地高峰，客流量比平時顯著增加。



據央視報導，統計顯示，2月9日至10日，港珠澳大橋邊檢站共查驗出入境內地旅客超過13萬人次、車輛達2.1萬輛次，其中入境內地的旅客9.2萬人次、入境車輛1.4萬輛次，分別佔客流和車流總量的70.5%、66.6%。

農曆新年一直是港澳居民前往內地旅遊、「返鄉下」的高峰期，隨著去年「港澳車北上」進一步降低了港澳居民跨境往返過節的時間成本。整家人駕車「北上」，變成今年港澳居民回鄉拜年最便利的出行方式之一。

香港鍾女士介紹，「老人和小孩不用下車，內地邊檢人員為我們辦理了隨車驗放，全程僅用了不到2分鐘就通關了，回家過年的感覺真好！」去年10月份她申請了「港車北上」，今年農曆新年假期也是第一次開車帶著5歲女兒和75歲行動不便的母親回江門老家與親人團聚，一路非常方便快捷。

澳門單牌車主夏先生稱，他們一家5口計劃先去廣州陪80多歲的爺爺看病，然後一家人還要去珠海長隆玩兩天，13日（初四）返回香港。

據港珠澳大橋邊檢站政委林美紅介紹，除夕和初一兩日，查驗港澳單牌車超過1.4萬輛次，約佔車流總量的68%，在「港澳車北上」的帶動下，港澳居民「家庭遊」成為口岸春節期間通行主力旅客群體，佔口岸總客流的68%以上。

據邊檢部門預計，初三、初四珠海口岸在出境方向15時—23時將出現連續客流車流高峰，單日最高客流車流有望再創新高，建議廣大港澳車主和旅客合理安排出行時間，錯峰出行。