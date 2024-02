韓團ENHYPEN拜年片出事　「1單字」惹內地網民痛批：韓國就是偷國

每年春節期間韓團都難免因「新年問候」引發大陸民眾不滿,往年常出現的爭議就是使用「Lunar New Year」(農曆新年),讓內地網民認為不尊重「中國新年」。2024年則是才韓團ENHYPEN踩到小粉紅地雷,原來他們在拜年影片中,使用了韓文新年的拼音「Seollal」,而被大陸網民痛批:「韓國就是偷國!」



2月9日的除夕當天,ENHYPEN在官方YouTube上傳7名成員身穿韓服與粉絲拜年的影片,雖然內容主要為祝福粉絲新春快樂,以及為新春期間生日的成員慶生,不過影片標題「2024 Seollal Greetings from ENHYPEN」中的Seollal卻引發爭議,其他相關拜年圖文也都出現Seollal。Seollal為韓文的「설날」,即為元旦、新年之意,也是一般韓國人常用的詞彙。

韓團ENHYPEN使用「韓國新年」一詞拜年而被罵。(YouTube截圖 / @ENHYPEN)

不過這種呈現方式引發內地網民不滿,尤其內地近來持續強化「華人新年」的形象,官媒還將龍年的龍改為音譯的「loong」,而非西方形象的「dragon」,就是想加強文化自信與去英語化。ENHYPEN使用Seollal的時機正巧碰上對岸民族主義氣氛高漲之際,內地網友認為Seollal一詞就是偷偷把源自大陸的新年轉化成韓國新年,等同將華人文化佔為己有,微博上對此就砲轟連連。

不少內地網民表示:

.「韓國人就是愛偷!原本還說農曆新年,現在都講成韓國新年了」

.「明明是中國發明春節的,可笑」

.「前幾年都沒用Seollal,今年是怎麼跟我們槓上了?」

.「就是沒文化」

.「國家面前無偶像,請國家封殺ENHYPEN!」



不過也有內地粉絲反過來自嘲:

.「我們國家除夕不放假、中秋也沒韓國人放3天放得多,春節跟除夕還是都給他們吧。」



目前ENHYPEN並未修正影片標題,韓國網民也反過來不理解內地網民的聲浪:

.「那你們就抵制這團啊」

.「韓團恭賀韓國新年,有什麼問題嗎?」

.「到底在對韓國新年發什麼神經啊?」

.「我從現在起支持ENHYPEN!」



反而因此扭轉該團在韓國的評價。

回顧這幾年韓團拜年時常發生的狀況,不少偶像在用英文寫下新年快樂時,使用的是「Lunar New Year」(農曆新年),而非「Chinese New Year」(中國新年),因而慘遭內地網友圍剿,包含少女時代徐玄、NewJeans成員Danielle;另一方面,SM娛樂推出的華人男團「WayV(威神V),台灣籍成員揚揚則因寫下「Happy Chinese New Year 」而遭韓國網民出征。

延伸閱讀:情色女神HongKongDoll真面目曝光 拜年海報「公開處刑」上百網紅

+ 14

延伸閱讀:

Angelababy解封回歸「不一樣了」 首露面網傻眼:太誇張

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】