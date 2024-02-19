證監會兩日連開12場座談會　新主席吳清主持　各界代表提6大建議

據中國證監會官網消息，2月18日至19日，證監會召開系列座談會共12場，由春節前夕剛上任的證監會主席吳清和領導班子成員主持，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高品質發展廣泛聽取各方面意見建議。



專家學者、中小投資者、上市公司、擬上市企業、證券基金經營機構、會計師律師事務所、私募機構、外資機構等方面代表參與座談，並聚焦當前市場關切的熱門議題以及限制資本市場長遠發展的體制機制與政策議題深入研討，提出意見建議。

吳清春節前夕剛上任的證監會主席。（視覺中國）

與會代表提出六大方面建議

大家認為，資本市場健康發展直接關係億萬投資者的「錢袋子」，關係經濟社會發展大局，必須嚴之又嚴抓監管，匯聚合力強信心。同時提出以下六大方面建議。

1、建議嚴把IPO准入關，加強上市公司全過程監管，堅決出清不合格上市公司，從根本上提高上市公司質量，增加投資回報。



2、堅持以投資者為本的理念，規範各類交易行為，提升制度公平性。



3、發展壯大專業投資力量，推動更多中長期資金入市。



4、堅持市場化法治化方向，堅定不移深化資本市場改革。



5、擴大製度型開放，夯實資本市場高品質發展的製度基礎。



6、進一步加大對各類證券違法犯罪行為的懲治力度，形成更多有宣示效應的案例，實際保護投資者特別是中小投資者合法權益，維護公開公平公正的市場秩序。



證監會負責人表示，資本市場涉及方方面面，越是在情勢複雜嚴峻的時候，越要廣開言路，集思廣益，凝聚共識。證監會將認真對待來自各個方面的意見建議包括批評意見，經過論證切實可行的馬上就辦，一時不具備條件的做好溝通解釋，及時回應市場關切，依靠各個方面的共同努力把資本市場建設好、發展好。

駐證監會紀檢監察組昨日（18日）召開專題會議，強調證監會系統要正視自身建設和監管工作中存在的差距和短板，堅守資本市場監管的政治性人民性，全面從嚴監管、從嚴管理，切實改進作風，強化執行力建設，推動領導班子和幹部隊伍真正在思想觀念和行動上來個大轉變，堅決維護市場穩定，防控市場風險，為資本市場高質量發展提供堅強保證。