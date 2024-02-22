廣州瀝心沙大橋遭船隻撞斷　至少2死1傷3失聯　2人成功獲救

2月22日，廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋，被貨櫃船撞擊橋體斷裂。截至目前，事故已造成至少2人死亡、1名船員受輕微傷、3人失聯，另有2人獲救。



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據「GDToday」報道，截至當日上午10時，經初步調查，涉事故車輛4輛、電單車1輛，其中2輛車落水，其他3輛落至船上。

截至目前，2人獲救，2人死亡，1名船員受輕微傷，3人失聯。事故原因正在調查，救援工作正全力有序開展。

2月22日上午7時35分許，廣州南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋被貨船撞擊、橋體斷裂，廣東省海洋綜合執法總隊第一時間啟動應急救援預案，立即派出15名執法人員和3艘執法船艇「中國漁政44170」、「中國海監9003」和「中國海監9050」趕赴現場，並協調30多艘漁船配合屬地政府做好島上人員轉移和物資運送，保障島上居民生活與出行，協助維持水上交通秩序等保障工作；向過往漁船發出警示信息，提醒加強瞭望，嚴格遵守水上航行規則，服從水上交通管制措施，嚴禁危險駕駛行為。

據執法人員現場了解，事故為1艘約5000噸貨船撞斷三民島大橋橋墩導致橋面坍塌，暫發現5輛車輛掉落橋面。經初步核實，該事故不涉及漁船漁民。後續，廣東省海洋綜合執法隊伍將密切跟進事件處置，全力配合做好相關水上救援和保障工作。