瀝心沙大橋斷裂｜廣州當局就加固延期及是否拆除重建等七問七答

廣州瀝心沙大橋昨日（22日）被貨櫃船撞擊導致橋體斷裂，至少造成5人死亡。廣州市政府當日下午在南沙舉行新聞發布會，就防撞加固施工為何延期、大橋會否拆除再建等問題作出回應，內地媒體整理出七問七答。



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1. 瀝心沙大橋和連接的三民島在哪裡？

瀝心沙大橋位於廣州市南沙區萬頃沙鎮。萬頃沙島是萬頃沙鎮政府的所在地，是珠江口的一座沙島，緊鄰伶仃洋。瀝心沙大橋是三民島村民出島的唯一公路通道，除此之外則只能乘船進出。

瀝心沙大橋於1994年4月建成通車，長785.5米，寬9.8米，總投資1,040萬元。橋樑橫跨洪奇瀝水道，東西走向，是連接南沙經濟技術開發區與三民島的主要通道。

而三民島原名瀝心沙島，位於萬頃沙鎮西南邊，由圍墾灘塗而成，佔地面積14908畝，戶籍及外來人口約9,100人，島上居民大多以種植業為生。島嶼由民建村、民興村和民立村三村組成，故稱三民島。

據島上多位村民介紹，瀝心沙大橋斷裂後，村民出行不便，農作物也亟待運出，目前只能依靠船渡。為了保障出行，當地政府計劃開辟新渡口，預計昨晚到今早可完成載客臨時渡口建設，車輛渡口也正在加緊建設當中。

廣州瀝心沙大橋是三民島唯一陸路通道。

2.船為何會撞上大橋？

昨日淩晨5時31分左右，佛山籍集裝箱船「良輝688」輪從佛山開往南沙東方國際碼頭途中，航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，「良輝688」輪左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18號橋墩，隨後船艏再次觸碰下行通航孔19號橋墩，致使該通航孔上方的橋面斷裂。目前，廣東海事局已成立事故調查組開展調查取證，海事部門也已會同公安部門對肇事船責任人進行控制。

3.大橋防撞加固施工為何延期？

2019年，瀝心沙大橋引橋箱樑出現較嚴重病害，限制車貨總重15噸以上車輛通行。該橋曾開展防撞加固施工，且施工出現過延期。廣州市南沙開發區管委會秘書長歐陽劉兵作出回應，並指南沙區將對轄區內橋樑開展全面安全排查。

* 2019年，瀝心沙大橋經檢測發現第13跨T樑存在病害。2020年5月，相關病害位置已完成維修加固並通過驗收。同年6月，橋樑檢測評定為二類橋，顯示該橋技術狀況處於良好狀態，通行車輛限重提升至20噸。

* 為提升轄區內農村公路通航橋樑防撞能力，南沙區實施「廣州市南沙區通航橋樑防撞能力加固提升工程（工程包含兩座橋：瀝心沙大橋、高新沙大橋）。其中，2022年12月，瀝心沙大橋防撞加固工程已完成施工並投入使用；高新沙大橋防撞加固工程正有序推進中。鑒於該項目整體建設內容包含高新沙大橋及瀝心沙大橋兩座橋，因此省交通廳於2022年8月對整個項目發布施工作業延期通知。

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨5時30分左右被貨櫃船撞擊橋體斷裂。早上可見警方在場調查。（香港01記者攝）

4.涉事船有「前科」？

據了解，涉事船隻「良輝688」來自佛山良輝船務服務有限公司。企業工商信息查詢平台資料顯示，佛山良輝船務服務有限公司成立於2021年3月31日，主營貨船運輸。2022年4月18日，獲得佛山市順德區交通運輸局許可，從事廣東省內河普通貨船運輸，有效期至2027年4月17日。

一條該公司海事處罰決定顯示，2024年1月8日，「良輝688」（海安法）船舶進出港口、錨地或者通過橋區水域、海峽、狹水道、重要漁業水域、通航船舶密集的區域、船舶定線區、交通管制區時未加強瞭望，被罰款人民幣三萬元。

廣州市南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋2月22日凌晨5時30分左右被貨櫃船撞擊橋體斷裂。早上可見警方在場調查。（香0港01記者攝）

5.如何避免次生災害？

廣州市交通運輸局總工程師、新聞發言人鄒小江表示，市交通運輸局在接報南沙瀝心沙大橋局部跨主樑垮塌之後，第一時間會同相關單位緊急赴現場開展應急搶險，經初步檢測和組織設計、施工等業內專家會商研判，目前除19號墩靠主橋側掛樑塌落外，被撞受損的19號橋墩傾斜嚴重，存在進一步失穩風險。為避免發生次生災害，需進一步拆除19號—20號墩跨樑，以消除安全隱患。

6.是否拆除再建新橋？

鄒小江表示，目前交通運輸部門正在組織調集施工隊伍和所需的大型機械設備，抓緊開展現場排險。待現場險情完全排除後，將對橋樑損壞情況進行進一步的檢測評定，根據檢測結果確定橋樑加固修覆方案，盡快實施以恢覆交通。

同濟大學橋樑工程專家、國際橋樑與結構工程協會前主席葛耀君，22日，接受央廣網記者采訪時也表示，目前來看，瀝心沙大橋是可以修復的，且總體修復技術難度不大。如果橋樑橋墩已傾斜或者損壞較大，則需要重建橋墩並對引橋和掛樑進行修復，但是需要做好全面檢測，進一步確認加固方案。

相關部門正為島上村民運送物資。（長江日報）

7.島內居民生活如何保障？

歐陽劉兵表示，事故發生後，南沙區立即啟動應急響應機制，積極配合市相關部門開展救援工作，並做好三民島居民生活保障工作。

一是出行保障方面，事故發生後，南沙區立即協調兩艘輪渡船保障居民和貨物運輸，並通過增加渡輪班次、調配公交車接駁，並加快修建臨時碼頭，全力確保村民出行。

二是用水及生活物資保障方面，事故發生後，通往三民島的供水管道斷裂，上午9時南沙區已組織10輛送水車，提供島內居民用水，並加快修復供水設施。加強生活物資保障，已分批次將礦泉水、米、油、水果蔬菜等物資供應上島。

三是供電和通信方面，三民島供電正常，居民用電不受影響。島內通信設施部份中斷，經過搶修，島上通信網絡已基本恢復。

四是就醫保障方面，及時對島內特殊人群進行摸查，迅速開通紅棉熱線，24小時接聽群眾的求助電話，全面做好重點關注對象的就醫、用藥等。協調南沙區第一人民醫院、萬頃沙社區衛生服務中心，緊急調配海警快艇運送增配常備藥品、慢性病藥品，完全滿足島內群眾用藥需求。

五是就學保障方面，島內三民小學共有13個教學班，學生471人。目前已統籌安排在校師生的學習和生活，啟動線上教學方案，保障正常教學。