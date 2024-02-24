電動車停放處起火　南京高樓大火15死44傷　一家四口裹濕被子逃生

南京雨花台一處社區23日凌晨發生火災，據「南京發布」發布的消息，南京市長陳之常24日凌晨舉行記者會表示，截至23日24時，事故共造成15人遇難，44人住院治療，其中，1人危重，1人重症，42人傷情較輕。陳之常也在記者會上向遇難者家屬、受傷人員家屬表達歉意，並鞠躬道歉。



由於火災發生在多數人熟睡的時刻，許多住戶發現時房間已經滿是濃煙。據官方初步分析，火災為6棟建築地面架空層電動自行車停放處起火引發，具體原因正在進一步調查中。



周五（23日）凌晨4時許，南京市雨花台區明尚西苑6棟突發火警。網傳影片顯示，夜色中的住宅大廈，多戶單位都傳出熊熊火光，樓下亦有不少居民。直至天光後明火已被撲滅，惟大廈高層單位仍有白煙冒出。

南京市消防救援支隊支隊長梁軍記者會上指出，23日4時39分，南京市消防救援支隊指揮中心接獲報警：雨花台區明尚西苑6棟發生火災。獲報後，南京市消防救援支隊迅速調集25輛消防車、130名指戰員到場處置。6時01分明火被撲滅，14時許現場全部搜救工作結束。

梁軍稱，經初步分析，火災為6棟建築地面架空層電動自行車停放處起火引發，具體原因正在進一步調查中。

雨花台區區長李方毅指出，事發的明尚西苑小區，6棟共有2個單元，發生火災的第2單元有256戶、住戶762人。火災發生後，截至23日24時，該區已在5家酒店安排229個房間，合計安置受影響群眾516人。

據了解，明尚西苑小區6棟共34層，分為2個單元，1單元每層7戶，2單元每層8戶。其中，2單元大約第21層至34層都留下了被火燒黑的痕跡。

一家四口裹上打濕的薄被逃生

住在6棟2單元7層的居民王先生回憶，自己是被女兒叫醒的，醒來後聞到了刺鼻的煙味。「當時我所在的房間里煙還不是很大，打開家門才發現，樓道里全是煙霧，什麼都看不到了。」

王先生說，「發現火情後，我本想拉個繩子從七樓下去，但發現陽台外也有火，下不去」，他意識到情況緊急，他趕緊到廚房用水將家裡的薄被打濕，妻子和兩個孩子也戴上了口罩，一家四口裹上被子開始往樓下走。

王先生逃生後手都被染成黑色。（新京報）

「樓道里什麼都看不到，只能靠直覺走。」王先生說，走到一樓發現，一樓門口停電動車的地方在著火，自己想從單元樓地下室離開，結果發現地下室配電房也著火了。「後來消防員在一樓滅火，我們才成功跑出來。」

30樓居民：客廳被濃煙填滿，明火燒到了隔壁鄰居家

火災發生在多數人熟睡的時刻。已經懷孕8個月的祁女士和她老公，就住在6號樓2單元30樓。祁女士說，6號樓一共3個單元，總共34層樓，每個單元每層有8戶居民，發生火災時，她和愛人都在睡覺，聽到樓下有人大喊「著火了」，不明情況的愛人沒有打擾她，先行起來查看情況。

「他打開臥室門，就發現客廳里已經有很多煙了，然後他馬上把我叫醒了。」祁女士說，起初，夫妻倆因為不知道具體著火點在哪一層，也不敢輕舉妄動，可是後來飄進她家的煙越來越多，客廳里漸漸被濃煙填滿，什麼都看不清楚了，「我們倆趕緊把枕套打濕，捂著口鼻，睡衣外面套上羽絨服，穿著拖鞋，摸著黑從家出來了。」

從家出來後，祁女士夫妻倆才發現，明火已經燒到了隔壁鄰居家。夫妻倆順著樓梯，映著手機穿過煙霧散射的微弱光線，一路從30樓向一樓逃生。

祁女士說，她當時特別害怕，一心想著趕快下樓，千萬平安。不知道具體下到第多少層的時候，夫妻倆碰到了一對爺孫，「老人和孫子的臉都被燻黑了，老人抱著孩子很吃力，我老公就幫忙抱著孩子，我們4個人一起往樓下走。」

直到安全出了樓棟後，祁女士才注意到，自己的全身上下都沾滿了黑色菸灰，眼前的火災景象，更是讓她後怕又驚恐。兇猛的火勢伴著濃煙，向上蔓延，多個樓層的多戶居民家都出現了明火。

同小區其他樓棟因電動車著過火

據了解，該小區不是第一次因為電動車停放處起火而發生火災，2019年該棟樓曾因電動車發生過火災，牆面上仍留下了大片煙燻痕跡。

2022年南京電視台《法治現場》欄目，也有過關於「明尚西苑小區架空層擠滿電動車」的新聞報導。該影片拍攝的位置是明尚西苑小區2號樓架空層，一位居民稱，雖然早晨9點架空層有很多電動車停放，但晚上要更多一些，她曾在晚上8點鐘時查過，有180多輛電動車。該居民稱，自從2019年禁止將電動車存放樓道里後，原本用作健身休閒和停放單車的架空層，就成了電動車的停放場所，當時該節目更提醒這著的情況會造成消防隱患。