兩會・政協新聞發布會｜會期共6天：4日下午開幕　10日上午閉幕

全國政協、人大「兩會」將分別在本月4日、5日起召開。

今日（3日）下午3時，全國政協十四屆二次會議舉行新聞發布會，大會新聞發言人劉結一介紹本次大會有關情況，並回答記者提問。



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16：18 中新社記者提問，我們關注到2023年，全國政協創新開展了委員履職「服務為民」活動，受到廣泛好評，可否請發言人為我們介紹一下這項活動取得了哪些具體成效？謝謝。

劉結一表示，「堅持為國履職、為民盡責的情懷」，「在界別群眾中多做雪中送炭、扶貧濟困的工作，多做春風化雨、解疑釋惑的工作，多做理順情緒、化解矛盾的工作」是習近平總書記對政協委員的殷殷囑託。全國政協深入貫徹落實這一重要要求，積極踐行以人民為中心的發展思想，堅持「人民政協為人民」，創新開展委員履職「服務為民」活動。一年來，共開展了近2500項「服務為民」活動，積極回應民之關切、反映社情民意、解決急難愁盼問題、廣泛凝聚共識，同時從群眾中汲取智慧，轉化為推動工作的扎實舉措。

一是聚焦經濟社會熱點，為群眾辦實事、解難題。比如：深入地方和企業會診把脈，摸準他們在就業、招工、民營企業融資等方面的實際困難，努力幫助他們解決問題。深入一線，就加強黑土地保護、建立新能源產業再生資源回收利用體系等，為基層想實招、提建議，堅定他們幹事創業的信心。

二是聚焦「關鍵小事」，讓百姓可感可及。例如：幫助革命老區和欠發達地區群眾解決發展資金不足、市場信息不暢、科技支撐不強等方面的實際困難，開展針對性支持幫扶。通過「政協委員企業進校園促就業」和醫衛、體育、文化、科技「下基層惠民生」等活動，服務民生福祉。

去年，14位全國政協委員分赴4省10市，舉辦了28場「科普萬里行」講座，涉及生命科學、宇宙奧秘、量子理論、納米醫學等領域，深入淺出，反響熱烈。有的同學感歎，「委員的講解使晦澀難懂的知識變得通俗易懂、引人入勝。」有青年科研工作者說，「科學家委員們對科學真理的執著更加堅定了我對科學事業的追求。」這些委員現身講學，既普及了科學知識，也弘揚了追求真理的科學精神，為提高全民科學素質作貢獻。

三是聚焦講好政策，廣泛凝聚共識。委員們走入地方、走入社區，結合「國之大者」和民之關切，與基層群眾深入交流，生動闡釋馬克思主義中國化時代化最新成果，宣介黨和國家的大政方針，向不同行業群眾解讀政策舉措。港澳地區委員走進港澳300多所校園，講述中華傳統文化和內地發展變化。這些「服務為民」活動取得了提振信心、夯實共同思想基礎的實效。

2024年，全國政協將繼續聚焦黨和國家重要決策部署和人民群眾關心關切，持續開展委員履職「服務為民」活動，著力為群眾排憂解難，扎實辦好有利群眾的實事，為不斷增加群眾的獲得感、幸福感、安全感積極發揮作用。

16：12 人民政協報全媒體記者提問，今年是人民政協成立75周年，75年來人民政協發揮了哪些作用？今年的政協工作將聚焦哪些方面？

劉結一表示，今年是新中國成立75周年，也是人民政協成立75周年。人民政協走過75年的光輝歷程，在各個歷史時期都發揮了十分重要的作用。1949年9月，中國人民政治協商會議第一屆全體會議代行全國人民代表大會職權，為新中國誕生作了全面準備。1954年全國人民代表大會召開後，人民政協繼續在國家政治生活和社會生活以及對外友好活動中開展了許多工作，作出了重要貢獻。1978年中國共產黨十一屆三中全會以來，人民政協認真貫徹黨的理論和路線方針政策，努力調動一切積極因素，團結一切可以團結的力量，為推進改革開放和社會主義現代化建設作出了重要貢獻。

中國特色社會主義進入新時代，以習近平同志為核心的中共中央對人民政協工作作出一系列重大部署。人民政協深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持人民政協性質定位，發揮專門協商機構作用，緊扣統籌推進「五位一體」總體佈局、協調推進「四個全面」戰略佈局，聚焦高質量發展，積極投身實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的偉大實踐，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。

2024年，人民政協將堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，發揚優良傳統、牢記政治責任，毫不動搖堅持中國共產黨的全面領導，把中國共產黨領導貫穿到人民政協各項工作之中。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，更好地把學習成效轉化為政治協商、民主監督、參政議政能力，轉化為以高水平履職服務高質量發展實踐。緊緊圍繞推進中國式現代化履職盡責，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，為實現全年經濟社會發展目標任務彙聚智慧和力量。

16：09 《經濟日報》記者提問，2023年中央層面不斷推出舉措，推動民營經濟發展。請問這一年來實際成效如何？全國政協在促進民營經濟高質量發展方面做了哪些工作？

劉結一表示，民營經濟是推進中國式現代化的生力軍，是高質量發展的重要基礎，在推動創新、促進就業、改善民生等方面發揮著重要作用。中共中央高度重視民營經濟發展，始終堅持「兩個毫不動搖」。去年7月，中共中央、國務院發佈了《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，各地區各相關部門陸續出台配套政策措施，優化民營經濟發展環境、強化民營經濟發展法治保障、著力推動民營經濟實現高質量發展、促進民營經濟人士健康成長。

全國政協委員中有不少民營企業家，他們了解一線情況，深知市場動態，積極反映民營企業發展中的社情民意，參與有關調研和協商議政活動，為促進民營經濟健康發展、營造良好營商環境建言獻策。一年來，大家感到，各項促進民營經濟發展壯大的政策聚焦解決實際問題、破解發展難題，提振了大家的信心，增強了他們的底氣。在宏觀經濟持續向好的大趨勢下，民營經濟前景可期，民營企業大有可為。

全國政協一直高度關注民營經濟發展，助推民營經濟發展壯大是政協履職實踐的一個傳統。過去一年，全國政協圍繞促進民營經濟高質量發展專題調研。堅持問題導向，會同地方政協以及有關部門、律所、商會、民營企業家代表深入研究民營企業經營當中遇到的實際困難，包括中小企業融資及民營企業獲取科技創新資源等問題，提出完善民營經濟平等保護機制等建議。探索搭建助推國企民企協同發展的平台，組織來自國企民企的委員聯合開展走訪考察，促進優勢互補和深度合作，助力民營企業提升核心競爭力，為民營經濟發展壯大增添動能。委員們還提出不少關於優化民營企業營商環境、引導民營企業加強自身建設等建議，為推動有關支持性政策出台發揮了積極作用。

今年年初，全國政協召開的宏觀經濟形勢分析座談會上，國務院有關部門和單位負責同志聽取委員意見建議、同委員互動交流，其中就包括解決民營企業反映的突出問題、促進民營經濟健康發展。全國政協還將圍繞「持續優化民營企業發展環境」開展民主監督性視察，圍繞「清理拖欠企業賬款情況」召開重點關切問題情況通報會等，通過履職為民營企業發展鼓幹勁、強信心、辦實事。

16：06 香港大公文匯全媒體記者提問，隨著「澳車北上」「港車北上」政策實施，經港珠澳大橋口岸進出境的港澳客車數量大幅增加，港澳居民「北上」消費成為潮流，大灣區「一小時生活圈」加速形成。就推動大灣區深度融合、協同發展，請問全國政協做了哪些工作？

劉結一表示，在回答這個問題之前，我想先請各位記者朋友關注一些數據：今年春節期間，內地居民前往港澳共計約252萬人次；港澳居民來內地約249萬人次；港珠澳大橋口岸出入境客流、車流屢創新高。這些數據，是港澳與內地居民「北上南下」的「雙向奔赴」，是粵港澳大灣區「車暢、人興、財旺」強勁活力的生動寫照。

春節是港澳居民赴內地旅遊、探親訪友的「黃金期」。隨著「澳車北上」「港車北上」政策實施，港澳居民到內地更為便利，一家人駕車「北上」逛花市、辦年貨、吃團年飯、走親訪友，感受濃濃年味和「煙火氣」。內地旅客可以赴港澳體驗煙花匯演、花車巡遊等豐富多彩的節慶活動。據香港旅遊促進會公佈的數據，農曆新年期間香港整體酒店入住率超過八成。在大灣區，春節醒獅深受人們喜愛，今年春節，香港、澳門的舞獅隊來到珠海，和珠海舞獅隊共舞一隻「灣區雄獅」。在年俗文化的傳承中，大灣區居民之間的情感聯結和大灣區融合發展進一步增進。

第十四屆全國政協委員有230多位來自港澳。四通八達的公路網絡、高效快捷的通關措施讓大灣區實現「一小時生活圈」，大大便利了港澳地區全國政協委員履職、工作和生活。一位今年春節從香港到廣州、深圳處理公務的港區全國政協委員用「一日千里」形容大灣區的發展，非常貼切。

建設大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的重大國家戰略。五年前的2月18日，中共中央、國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》。五年來，大灣區成為我國開放程度最高、經濟活力最強的區域之一。去年4月，習近平總書記到廣東考察時提出，使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地。如今，大灣區經濟總量超過13萬億元，專利能力位居全球四大灣區之首，成為全球最具前景的增長極之一。

全國政協始終關心香港、澳門的經濟社會發展，心繫大灣區，通過多種形式圍繞大灣區建設協商議政。一年來，委員們就加快大灣區市場一體化、優化金融數據跨境合規體系、推進產業數字化建設、建立跨區域人才共享機制等各個方面為高水平推進大灣區深度融合、協同發展建言獻策；港澳地區全國政協委員在廣東多地調研，重點考察橫琴、前海、南沙等粵港澳合作發展平台，促進大灣區發展規劃綱要落實；全國政協還將圍繞「發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用」等議題進行深入調研，推進粵港澳基礎設施「硬聯通」、規則制度「軟銜接」、民生互惠「心相融」。

全國政協扎實開展民主監督，將「粵港澳大灣區發展規劃綱要落實情況及建議」列入全國政協圍繞「十四五」規劃開展民主監督的五年計劃，自2021年起連續三年組織視察團、調研組開展視察監督、會議監督等，形成民主監督報告，推動綱要落實。

這次大會期間，歡迎中外記者朋友們與來自港澳的委員多交流，了解港澳參與大灣區建設、融入國家發展大局的故事，也希望大家有機會到大灣區走一走，看一看。

15：59 巴基斯坦聯合通訊社記者提問，中國提出構建人類命運共同體理念，此後，在共建「一帶一路」等方面進行了成功實踐。例如中巴經濟走廊是「一帶一路」重要先行先試項目，改變了巴基斯坦經濟社會面貌。請問，過去一年政協做了哪些相關工作？2024年還有什麼計劃？謝謝。

劉結一表示，去年是習近平總書記提出人類命運共同體理念十周年，也是提出共建「一帶一路」倡議十周年。十年實踐充分說明，構建人類命運共同體順應了人類發展進步潮流，符合各國人民共同利益，為處於十字路口的世界指明了前進方向，得到國際社會廣泛認同。

作為構建人類命運共同體的重要實踐平台，高質量共建「一帶一路」為共建國家實現共同發展、增進人民福祉提供巨大機遇，取得顯著成效。

正如記者提問中說到，中巴經濟走廊作為共建「一帶一路」重要先行先試項目，為巴基斯坦國家發展和地區互聯互通做出了實實在在的貢獻。還有很多其他的例子，希臘比雷埃夫斯港與中國公司合作後成為地中海第一大港；不少遊客乘坐中老鐵路火車跨境旅遊，老撾由「陸鎖國」變為「陸聯國」；「雅萬高鐵」讓印尼人民進入「高鐵時代」。各類民生工程助力非洲、亞洲、南太平洋、拉美和加勒比等地區解決民眾用電、飲水等難題以及改善醫療基礎設施、推進鄉村減貧。十年來，我國政府與150多個國家、30多個國際組織簽署240多份共建「一帶一路」合作文件，形成一大批合作項目，搭建起世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，高質量共建「一帶一路」前景廣闊。

為推動構建人類命運共同體凝聚共識，是全國政協對外工作的重要著力點。全國政協統籌開展公共外交、民間外交、智庫外交。一年來，我們同50個國家的200多個機構交流互動，同41家國外智庫和12個民間組織新建立聯繫，邀請國際組織駐華代表、外國駐華使節、高級訪問學者「進政協」，成立十四屆全國政協中非友好小組，支持指導中國經濟社會理事會舉辦以「開放、發展、文明——構建人類命運共同體」為主題的中國經濟社會論壇，宣介第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇成果。

在「駐華使節進政協」活動中，有位大使深有感觸地說，「世界面臨前所未有的變化，需要『橋樑』而不是『高牆』，需要增進理解而不是擴大隔閡，需要弘揚合作而不是製造對抗。『一帶一路』就是實現互利共贏的橋樑」。的確，越來越多不同國家的人民在高質量共建「一帶一路」進程中收穫了政策溝通、設施聯通的成效，分享了貿易暢通、資金融通的實惠，也感受了「民心相通」的溫暖，體會到構建人類命運共同體不僅僅是理念，更是看得見摸得著的實踐成果。

全國政協還圍繞「高水平共建西部陸海新通道」舉辦雙周協商座談會，就「推動構建人類命運共同體是『兩個結合』的生動實踐」、「共建『一帶一路』的現實意義和深遠意義」等課題開展理論研究，就綠色低碳可持續發展、中國同發展中國家團結合作等深入調研、提出意見建議，為高質量共建「一帶一路」、深入推動構建人類命運共同體建言獻策。

2024年，全國政協將繼續堅持穩中求進、守正創新，廣泛深入開展對外交流活動，廣交朋友、深交朋友，多交朋友，讓世界更多地了解中國、瞭解中國政協，助力推動構建人類命運共同體。

15：48 美國國際市場新聞社記者提問，就業問題每年備受關注，年輕人尤其是應屆畢業生面臨一定就業競爭。另一方面，也有部分企業反映「招工難」的問題，特別是技能人才短缺。請問，全國政協在促進就業方面做了哪些工作？有什麼意見建議？

劉結一表示，就業關係到千家萬戶，年輕人尤其是應屆畢業生就業備受關注。中共中央、國務院將就業擺在經濟社會發展的優先位置，作出一系列具體部署。各地區和有關部門多措並舉，形成穩崗擴就業合力。2023年，各級政府各類資金直接支持就業創業超過3000億元，並採取支持高校畢業生等青年就業、城鄉困難群眾就業等針對性措施，全年城鎮新增就業1244萬人。這是來之不易的，也為繼續打好政策組合拳，持續釋放政策促就業紅利，加力穩固就業向好態勢，打下堅實基礎。

全國政協積極圍繞穩定和促進就業開展工作，政協委員、政協各參加單位就促進高質量充分就業深入調查研究，分析就業趨勢，從促進高校畢業生充分就業、拓寬大學生就業創業渠道、加強靈活就業制度保障、發揮數字經濟帶動就業的槓杆效應、營造更加平等的就業環境等方面提出有針對性、前瞻性的對策建議，提交提案91件，很多意見建議轉化為黨政部門政策選項和工作舉措，推動解決實際問題。

針對高校畢業生就業和企業招工面臨的困難，委員們提出「建立高校和行業發展聯動機制，解決大學生就業結構性矛盾」等針對性提案，被相關部門吸收採納，為推動相關政策舉措落地見效發揮了作用。在委員履職「服務為民」活動中，委員們積極開展「政協委員企業進校園促就業」行動，各展其能，開展就業輔導、職業規劃交流、結合企業發展需要吸納青年實習和就業，助力穩崗拓崗政策落實。

針對「就業難」、「招工難」並存的就業結構性問題，比如技術工人短缺，政協委員會同界別群眾代表與有關部門負責同志，專門圍繞「建立健全創新技能導向的產業工人激勵機制」等議題，舉行界別協商座談會等專題議政活動，從健全技能人才薪酬分配機制、加強技能型人才培養、落實「新八級」職業技能等級制度、打造高水平的職業教育體系等角度，協商議政，提出意見建議。

2024年，全國政協還將繼續圍繞穩崗擴就業開展一系列工作，比如組織開展「完善高校畢業生就業支持體系、確保就業穩定」調研；圍繞「健全終身職業技能培訓制度，推動解決結構性就業矛盾」進行協商，為落實好就業優先政策、夯實民生之本履職盡責、獻計出力。

15：44 新華社記者提問，我們知道協商民主是踐行全過程人民民主的重要形式，人民政協作為專門協商機構，請問在這個方面都開展了哪些工作？謝謝。

劉結一表示，人民政協是我國政治生活中發揚社會主義民主、實踐全過程人民民主的重要形式，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。全國政協深入落實習近平總書記關於全過程人民民主的重要論述和中共二十大部署，持續豐富協商形式、提升協商質量、發揮協商式監督優勢、推進協商制度建設，把反映人民聲音、體現人民意願的要求落實到政治協商、民主監督、參政議政全過程各方面。

一是豐富協商形式。健全以全體會議為龍頭，以專題議政性常委會會議和專題協商會為重點，以雙周協商座談會、遠程協商會、提案辦理協商會、界別協商會、對口協商會、專家協商會、重點關切問題情況通報會等為常態的協商議政格局，增加協商頻次，擴大委員參與面，增強參會委員專業性和代表性。全國政協十四屆一次會議以來，舉辦各類協商活動94場次，共有5087人次參加協商，1602人次發言，充分反映廣大群眾的意見和建議。

二是提升協商質量成效。深化協商內容，突出問題導向，圍繞「國之大者」、民之關切選擇協商議題，增強協商議政的針對性。堅持調研於協商之前，把深入調研作為高質量協商的工作基礎，組織引導委員深入基層、深入群眾，多種方式開展調查研究。很多調研直接深入社區和鄉村，直接到居民和農戶家中聽真話、察實情。有些調研持續聚焦同一主題，每年進行「回頭看」，跟蹤推動問題解決和工作落實。加強成果轉化運用，報送《政協信息》、《政協調研》等，及時把協商建言成果轉化為服務國家治理的實效。

三是發揮協商式監督優勢。制定加強和改進民主監督工作的實施意見，圍繞「十四五」規劃實施中重點問題接續開展專項民主監督，形成專項監督報告，助推中共中央決策部署貫徹落實。比如，農業和農村委員會圍繞「加強農村污水治理建設宜居宜業和美鄉村」開展監督，主要監督意見被生態環境部吸收採納，助推《關於進一步推進農村生活污水治理的指導意見》的制定出台。

四是推進協商制度建設。根據不同協商形式，分類形成制度規範、實施步驟和工作規則，完善協商議題提出、協商活動組織、協商成果採納落實和反饋機制，形成程序合理、相互銜接的運行流程。通過制度化、規範化、程序化的安排集中各方面意見和建議，服務決策科學化民主化，為發揮人民政協作為專門協商機構作用提供支撐和保障。

人民政協將繼續認真落實中共中央關於發展全過程人民民主的部署要求，扎實推進專門協商機構建設，不斷豐富有事好商量、眾人的事情由眾人商量的制度化實踐，為更好發展全過程人民民主、保障人民當家作主作出積極貢獻。

15：39 中央廣播電視總台記者提問，去年我國國內生產總值比上年增長5.2%，可以說主要預期目標都圓滿完成，高質量發展扎實推進。這兩天我們還看到一系列代表著我國宏觀經濟晴雨表和風向標的這些線性指數在陸續發佈，通過這些數字也能看到中國經濟開年以來的韌性和活力。不過也有觀點認為，中國經濟的復蘇面臨一些阻力，對此您怎麼看？另外，政協在助力中國經濟高質量發展過程中還能發揮什麼樣的作用？謝謝。

劉結一表示，這幾天，許多委員從各地來參會，都有一個共同的感受，就是春節假期出遊熱、消費旺、年味濃。冰雪哈爾濱、古城喀什和許多城市精彩紛呈、人潮湧動。據文旅部統計，今年春節假期8天，全國國內旅遊出遊4.74億人次，同比增長34.3%，國內遊客出遊總花費6326.87億元，同比增長47.3%，國內旅遊出遊人次和國內遊客出遊總花費均大幅增長，創歷史新高。這從一個側面反映出，人民群眾提升生活品質的需求蘊含著巨大消費潛能，是拉動經濟發展的強勁動力。

經濟議題備受委員關注，是政協協商議政的重點。委員們一致認為，過去的一年，在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，我們頂住外部壓力、克服內部困難，經濟總體回升向好，經濟社會發展主要預期目標圓滿實現，高質量發展扎實推進，全面建設社會主義現代化國家邁出堅實步伐。展望未來，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，推動高質量發展具有良好基礎和有利條件，經濟長期向好態勢將持續鞏固和增強，前景光明。

全國政協聚焦推進中國式現代化，就一系列宏觀經濟和重要經濟議題協商議政，在助力經濟發展方面開展扎實有效工作。

一是密切跟蹤研究經濟形勢，為科學民主決策提供參考。全國政協緊扣全年經濟增長預期目標，組織委員和專家召開研討會，動態分析經濟運行指標，研判我國經濟發展形勢變化，就加強和改進宏觀調控提出針對性建議，形成專題報告。每季度舉行一次宏觀經濟形勢分析座談會，圍繞經濟平穩運行，及財政、貨幣、就業政策和熱點經濟問題深入協商議政，為穩定市場預期，提振發展信心建言獻策。

二是圍繞「國之大者」、民之關切協商議政，助力高質量發展。比如，就推動金融高質量發展、促進房地產市場平穩健康發展召開雙周協商座談會，為防範化解風險、穩定市場信心提出意見建議；就形成新質生產力、實現高質量發展等報送信息，得到有關部門重視或採納。

三是圍繞突出問題調查研究，為解決經濟發展中的難點堵點痛點獻計獻策。開展促進民營經濟高質量發展、加強中小企業數字化轉型、提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平等專題調研，通過多種形式轉化調研成果。聚焦防範化解中小金融機構風險，走訪調研部分中小銀行，組織相關代表性企業探討交流，形成高質量建言成果，為貫徹落實中央金融工作會議精神提供參考。扎實開展「優化外商投資環境」民主監督性調研，推動進一步優化外商投資環境、加大吸引外商投資力度政策更好落地。

今年，全國政協將繼續助力鞏固經濟向好態勢，就經濟領域重要問題開展形式多樣的協商議政，積極建言資政、凝聚各界共識，為推進高質量發展作出貢獻。

15：30 《中國日報》記者提問，在過去的一年，新一屆全國政協以高質量協商、高水平建言服務中國式現代化，那麼在過去的一年，政協都開展了哪些重點協商議政活動？2024年，全國政協在高質量建言資政，更好地服務發展大局方面，有什麼考慮和部署？

劉結一表示，全國政協緊緊圍繞推進中國式現代化，聚焦新時代黨和國家的中心工作，深入調查研究，以高質量調研夯實協商履職的基礎；深度協商議政，以高質量建言體現人民政協在推進中國式現代化新征程中的擔當作為。

在經濟建設方面，就「構建新發展格局，推進中國式現代化」、「完善科技創新體系，加快實施創新驅動發展戰略」等舉行專題議政性常委會會議，緊扣擴大國內需求、建設現代化產業體系、推進高水平對外開放、貫徹落實科技領域重大決策部署等建言獻策。通過雙周協商座談會等形式，就「推動中小企業高質量發展」、「加快農業核心種源研發」、「加強高標準農田建設，保障國家糧食安全」等議題深入協商議政，提出有針對性的意見建議。每季度還舉辦宏觀經濟形勢分析座談會。

在政治建設方面，圍繞全面發展協商民主、積極發展基層民主、鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線、完善中國特色社會主義法律體系等開展提案辦理協商，持續推動相關工作。就民族、宗教、涉港、涉台、涉外等議題開展座談協商、建言資政，提出意見建議。

在文化建設方面，就「增強中華文明傳播力影響力」、「加快數字博物館建設，保護傳承弘揚中華優秀傳統文化」、「推動中華文明探源研究和成果轉化傳播」等進行深入協商，圍繞推動中華文化更好走向世界、堅定文化自信等建言獻策。

在社會建設方面，就「統籌城鄉融合發展，全面推進鄉村振興」、「建立生育支持政策體系」、「促進優質醫療資源擴容和區域均衡佈局」、「加快社會適老化改造」等社會公眾普遍關注的議題深入協商議政，助力解決這些領域的難點問題，踐行「以人民為中心」的發展思想。

在生態文明建設方面，就「加強生態環境保護，推進美麗中國建設」、「加快建立新能源產業再生資源回收利用體系」、「推動建立生態產品價值實現機制」等議題深入協商議政，為推進美麗中國建設貢獻智慧。

今年，全國政協繼續聚焦中國式現代化目標任務獻計出力，緊扣中共中央重大決策部署、國家重大戰略需求、發展中重大現實問題履職建言。1月份已經就「推動金融高質量發展」召開了雙周協商座談會，還將圍繞「構建高水平社會主義市場經濟體制」、「堅持以人口高質量發展支撐中國式現代化」等議題召開專題議政性常委會會議、專題協商會、雙周協商座談會和遠程協商會等協商議政活動，發揮專門協商機構作用，努力為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

15：26 《人民日報》記者提問：2023年是十四屆全國政協履職的第一年，為更好發揮人民政協專門協商機構作用，政協在堅持守正創新、進一步提質增效、加強自身建設等方面做了哪些工作，有哪些亮點？謝謝。

劉結一表示，去年是十四屆全國政協履職的開局之年。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，全國政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中全會精神，堅持團結和民主兩大主題，堅持人民政協性質定位，堅持在黨和國家工作大局中謀劃推進政協工作，守正創新、團結奮進，實現了良好開局。

一是堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導。中國人民政治協商會議是中國人民愛國統一戰線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構，是社會主義協商民主的重要渠道和專門協商機構。全國政協深刻把握人民政協制度和人民政協組織的鮮明政治屬性，把堅持黨的全面領導落實到工作謀劃、職能履行、自身建設等各方面和全過程。把貫徹落實習近平總書記重要指示批示、貫徹落實中共中央決策部署作為首要政治責任，健全督查機制，圍繞中共十八大以來習近平總書記對政協工作作出的重要指示批示事項、中共中央關於政協工作的重要文件貫徹落實情況開展「回頭看」，確保不折不扣落實到位。建立並堅持「第一議題」制度，全國政協黨組會議、主席會議等都把學習習近平總書記最新重要講話和中共中央決策部署作為「第一議題」，結合政協實際研究貫徹落實舉措，如圍繞學習貫徹全國生態環境保護大會、中央金融工作會議、中央經濟工作會議等重要會議精神，制定60多份工作方案。嚴格執行請示報告制度，保證黨的領導全面、系統、整體地落實到政協工作之中。

二是提高委員政治能力和履職本領。全國政協把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，扎實開展主題教育，鞏固共同思想政治基礎。常態化開展政治培訓和委員讀書，加強理論學習和研究。舉辦新任委員學習研討班、專門委員會主任會議暨學習研討班、委員專題學習研討班等培訓活動，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十大精神，學習習近平總書記關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想、習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想。優化委員讀書活動，委員們通過讀書學習交流切實提高了政治能力、增長了知識本領，夯實了履職建言的基礎。出台加強和改進理論研究工作的意見，圍繞重大理論和實踐問題深化研究、以研促學。通過集中培訓、日常學習和理論研究，廣大委員更加深刻感悟習近平新時代中國特色社會主義思想的真理力量和實踐偉力。委員們學以致用、知行合一，把貫徹習近平總書記相關重要論述和中共中央決策部署貫穿協商活動全過程，把理論學習成效轉化為做好政治協商、民主監督、參政議政的能力本領。

三是聚焦中國式現代化建言。對標中國式現代化目標任務，圍繞構建新發展格局、加快實施創新驅動發展戰略、全面推進鄉村振興、優化民營企業發展環境、推進美麗中國建設、增強中華文明傳播力影響力、健全生育支持政策體系等議題，舉辦各類協商活動94場次，許多意見建議轉化為推動經濟社會發展的政策和舉措。強化調查研究對協商議政的基礎支撐作用，開展各類調研視察考察活動138項。如為了開好「構建新發展格局，推進中國式現代化」專題議政性常委會，會議召開前，就「促進民營經濟高質量發展」、「推進高水平對外開放」等開展專題調研8項，形成大會發言160餘篇。建立了專題研究制度，由全國政協副主席牽頭，組建跨專委會的專題調研組，圍繞推進長江經濟帶發展、推進新污染物治理等重要專題深入研究、建言資政。

四是加強制度化、規範化、程序化功能建設。全國政協認真落實中共二十大關於加強人民政協制度化、規範化、程序化等功能建設的部署，制定和修訂87項工作制度，覆蓋學習培訓、調研視察、協商議政、談心交流、新聞宣傳、委員讀書、機關建設等方面。落實習近平總書記關於「懂政協、會協商、善議政，守紀律、講規矩、重品行」的重要要求，加強委員履職規範和作風建設，強化重實情、做實功、務實效的履職導向，力戒形式主義、官僚主義。設立委員聯絡機構，做好委員履職服務管理。強化政治機關建設，召開全國政協機關工作座談會和11場機關幹部座談會，倡導精益求精、追求極致的工作標準，抓好幹部隊伍教育整頓，努力建設讓黨放心、讓人民滿意的模範機關，服務好全國政協履職。

一年來，十四屆全國政協認真履職盡責，在歷屆全國政協打下的良好基礎上，各項工作取得新成效，為服務黨和國家事業發展作出新貢獻。明天，王滬寧主席將作全國政協常委會工作報告，會有詳細的介紹，歡迎大家關注。謝謝。

15：10 劉結一表示，根據有關安排，除了今天的新聞發布會外，大會還將舉辦3場「委員通道」採訪活動。

15：10 劉結一表示，大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及2次大會發言，委員各駐地分別舉行界別聯組會和多次委員界別小組會議，部分界別舉行1次界別協商會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。大會各項籌備工作已經準備就緒。

15：09 劉結一表示，全國政協十四屆二次會議將於明天下午3時在人民大會堂開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會主要議程是：聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告；列席十四屆全國人大二次會議，聽取並討論政府工作報告以及其他有關報告；審議通過全國政協十四屆二次會議政治決議、關於常委會工作報告的決議、關於全國政協十四屆一次會議以來提案工作情況報告的決議、關於全國政協十四屆二次會議提案審查情況的報告。大會將對本屆全國政協一年來的工作進行總結，對今年工作做出部署。全國政協將發揚優良傳統，牢記政治責任，緊緊圍繞中心服務大局，加強思想政治引領，積極建言資政，廣泛凝聚共識，加強自身建設，不斷開創新時代政協工作的新局面。

15：08 劉結一：2023年是全面貫徹落實中共二十大精神的開局之年，也是十四屆全國政協履職的起步之年。一年來，人民政協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，認真貫徹落實中共中央決策部署，充分發揮專門協商機構作用，聚焦中心工作深入開展調查研究、協商議政、民主監督，各項工作實現良好開局，為黨和國家事業發展作出了新貢獻。