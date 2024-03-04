兩會・直播｜十四屆全國人大二次會議3月5日至11日舉行

今日（4日）中午12時，十四屆全國人大二次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問，香港01全程直播。



大會發言人婁勤儉介紹，十四屆全國人大二次會議將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕，會期7天，共安排3次全體會議。會議期間將同時舉行3次記者會，國務院官員將從經濟、外交、民生回答記者問題。



十四屆全國人大二次會議3月4日上午舉行預備會議，通過了大會議程。議程如下：

一、審議政府工作報告

二、審查2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告、2024年國民經濟和社會發展計畫草案

三、審查2023年中央和地方預算執行情況與2024年中央和地方預算草案的報告、2024年中央和地方預算草案

四、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國務院組織法(修訂草案)》的議案

五、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

六、審議最高人民法院工作報告

七、審議最高人民檢察院工作報告

央視：今年是全國人民代表大會成立70週年，請問70年來有哪些重要經驗值得總結？人民代表大會制度在推進中國式現代化的新征程上，如何能夠更好地去發揮他的制度功效。

婁勤儉表示，人民代表大會制度實踐創新，推動人大工作取得歷史性成就。人民代表大會制度更加成熟、更加定型。

關於堅持和完善人民代表大會制度的寶貴經驗，習近平在2021年提出了6個必須堅持的重要原則。一是必須堅持中國共產黨領導，二是必須堅持用制度體系保障人民當家作主，三是必須堅持全面依法治國，四是必須堅持民主集中制，五是必須堅持中國特色社會主義政治發展道路，六是必須堅持推進國家治理體系和治理能力現代化。

人民日報：過去一年的立法工作有哪些新成果、新進展？

婁勤儉表示，2023年立法工作成果豐富碩。

光明日報：全國人大的立法工作將如何更好地保障經濟發展？

婁勤儉表示，以高質量立法保障經濟高質量發展；中國發展面臨的有利條件強於不利因素。

TVB：2023年全國人大通過香港國安法後，特區政府已於今年2月完成香港基本法第23條的公眾諮詢，請問就對於香港的穩定發展會產生什麼影響，中央對促進香港的穩定發展如何考慮？

婁勤儉表示，全力支持香港基本法第23條立法工作。

盡早完成香港基本法規定的，維護國家安全，是香港的憲制責任，是落實有關規定的法定義務。這項立法與國安法有效銜接，與其他法律融會貫通，有利於維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定，保障香港居民的長期福祉，確保香港長治久安、一國兩制，將全力支持香港特區做好有關立法。

背靠祖國聯通世界的獨特優勢，經濟有韌性有潛力，國家一系列相關政策為香港提供前所未有的機遇，積極支持香港融入國家發展大局，發揮雙循環樞紐作用，讓香港在國家高質量發展中更加繁榮發展。