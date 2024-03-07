兩會外交記者會直播｜王毅談南海：不許善意被濫用　據理反制挑釁

3月7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。



王毅表示，當前世界格局正在深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰。面對變亂交織的國際環境，中國將堅定做這個世界的和平力量、穩定力量、進步力量。中國將堅定站在歷史正確一邊，站在人類文明進步一邊，高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

二十大報告強調，中國共產黨既為中國人民謀幸福、為中華民族謀覆興，也為人類謀進步、為世界謀大同。這就是我們的使命、我們的擔當、也是我們的追求和目標。

王毅表示，中方堅決反對一切強權霸淩行徑，有力維護國家的主權、安全和發展利益，也維護發展中國家的共同利益。中國堅守外交為民，永不停步，大力服務國家的發展穩定大局。

王毅表示，中國外交為促進國際團結合作採取中國行動，為化解各種危機挑戰提供中國方案，為推進世界和平與發展事業作出中國貢獻。

王毅表示，中俄打造了完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式，雙方將維護以聯合國為核心的國際體系，維護地區和全球安全與穩定。大國不應對抗，冷戰不應重來。中俄將深化互利合作，優勢互補，加強多邊合作，維護全球穩定。

王毅談中美關係。（01直播截圖）

王毅表示，中國始終保持對美政策的穩定性和連續性。中美關係關乎兩國福祉人類和世界的前途，推動中美關係對兩國以致世界有利。中國對美國三個立場，為相互尊重、和平共處、合作共贏，但美國對中國的欲加之罪到了匪夷所思的地方。

王毅提問，美國如果總是說一套做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到中國這兩個字就緊張、焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈的高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

中國始終保持對美政策的穩定性和連續性，敦促美方客觀理性看待中國發展，言行一致落實承諾。

王毅提到平等有序的多極化時表示，不能再允許誰的拳頭大誰就說了算，更不能允許有的國家必須在餐桌上、有的國家只能在菜單裏。要確保國家不分大小強弱，都能在多極化的進程中平等參與、享受權利、發揮作用。

3月7日，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會。（01直播截圖）

王毅指出，巴以衝突造成10萬多平民傷亡，還有無辜的民眾被掩埋在瓦礫之下，生命沒有貴賤之別，不能以宗教種族劃分，21世紀的今天，這場人道災難無法被制止是人類的恥辱。國際社會必須緊急行動起來將立即停火止戰作為壓倒一切的首要任務，加沙民眾有權在這個世界上生存下去，婦女兒童應該得到呵護，一切傷害平民的行為應該制止。

巴勒斯坦領土被佔領的事實不該被忽視，巴勒斯坦遭受的歷史不公不該被世代延續不予以糾正，只能還巴勒斯坦公道，全面落實兩國方案才能徹底走出巴以衝突的惡性循環，才能從根本上消除產生各種極端思潮的土壤，才能真正實現中東地區的持久和平。中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。

王毅表示，中歐並沒有根本利益沖突，也沒有地緣戰略矛盾，雙方的共同利益遠遠大於分歧。中歐關係的正確定位應當是夥伴，主流基調應當是合作，關鍵價值應當是自主，發展前景應當是共贏，希望中歐關係能一路綠燈，暢通無阻。

一個強大的歐洲符合中國的長遠利益，同樣，一個強大的中國也符合歐洲的根本利益。中歐應共同做多邊主義的踐行者、開放發展的倡導者、文明對話的推動者。放眼全球，只要中歐互利合作，陣營對抗就搞不起來。只要中歐開放共贏，「逆全球化」就不會得勢。

台灣問題

王毅表示，台灣地區選舉只是中國的一個地方選舉，選舉結果絲毫改變不了台灣是中國一部分的基本事實，也改變不了台灣必將回歸祖國的歷史大勢。選舉結束後，180多個國家和國際組織重申堅持一個中國原則，支持中方維護國家主權和領土完整，充分說明一個中國原則已經是國際社會的普遍共識。如果現在還有人縱容支持「台獨」，那就是挑戰中國的主權。如果個別國家執意與台灣地區保持官方關係，那就是干涉中國的內政。我相信，大家遲早會看到一張國際社會遵守一中原則的「全家福」照片，這只是個時間問題。

王毅稱，「台獨」分裂行徑是台海和平穩定的最大破壞性因素。要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對「台獨」。堅持一個中國原則愈有力，台海和平就愈有保障。

王毅指，中方的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。底線也很清楚，那就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。台灣島內誰想搞「台獨」，必將遭到歷史的清算。國際上誰要縱容支持「台獨」，必將引火燒身、自食苦果。海峽兩岸骨肉相連，民族根脈不可分離。所有炎黃子孫，所有龍的傳人都應秉持民族大義，共同反對「台獨」，支持和平統一。

王毅談周邊外交問題時稱，要走出一條獨具特色的亞洲相處之道。

王毅談外交服務中國式現代化時稱，中國經濟以5.2%的速度增長，貢獻世界三分之一的經濟發展，中國發動機還是存在。中國經濟不只有量的增長，還有質的提升。中國的發展離不開世界，世界的發展也離不開中國；唱衰中國將反噬自身，誤判中國將錯失機遇；要共同打造跨境人員往來的快捷網絡。

3月7日，梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會。（01直播截圖）

南海問題

王毅表示，中國人民在南海世代生活勞作，南海諸島早已是中國政府依法管轄的領土。今天的南海，又是世界上最繁忙、最安全、最自由的航道。幾十年來，全球50%的商船、三分之一的海上貿易航經於此，從未受到任何干擾阻礙。環顧動蕩的世界，南海能保持和平穩定，離不開中國和東盟國家共同作出的努力，殊為不易，彌足珍惜。

其中最重要的經驗，就是兩個堅持：存在的爭議堅持由直接當事國通過對話協商談判加以妥善管控解決，海上和平堅持由中國和東盟國家共同努力加以維護。這也是2002年簽署的《南海各方行為宣言》的核心要義。

王毅指，關於海上爭端，中方一直保持高度克制，主張本著睦鄰友好精神，尊重歷史和法理事實，尋求各自均可接受的解決方案。但中方不允許善意被濫用，不接受海洋法被歪曲。對蓄意侵權，我們將依法正當維權；對無理挑釁，我們將及時據理反制。我們也奉勸某些域外國家不要挑事生非，選邊站隊，不要成為南海的攪局者和肇事方。

關於維護南海和平穩定，中國和東盟國家都要繼續落實好《南海各方行為宣言》（DOC），同時加快推進「南海行為準則」的商談（COC），設立更加富有效力和實質內容、符合包括海洋法在內國際法的地區規則。在中方大力推動下，「準則」已成功完成二讀，啟動了案文三讀程序，中方願同東盟國家一起努力，爭取早日達成「準則」，切實把南海建成和平之海、合作之海。

王毅表示，中非是肝膽相照，命運與共的兄弟。

王毅談聯合國作用：聯合國作用只能加強，不能削弱；聯合國也需要與時俱進，不斷改革完善。