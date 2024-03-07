兩會｜習近平：全面提升新興領域戰略能力　發展新質戰鬥力

央視報道，中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日（周四）在出席十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，新興領域戰略能力是國家戰略體系和能力重要組成部分，關係我國經濟社會高質量發展，關係國家安全和軍事鬥爭主動，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業具有重要意義。要強化使命擔當，深化改革創新，全面提升新興領域戰略能力。



中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平7日（周四）在出席十四屆全國人大二次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議。（央視）

習近平指出，黨的十八大以來，我們統籌推進戰略性新興產業和新型作戰力量發展，取得一系列重大成果。黨的二十大後，黨中央從推動高質量發展全域出發，明確提出加快發展新質生產力。這為新興領域戰略能力建設提供了難得機遇。要乘勢而上，把握新興領域發展特點規律，推動新質生產力同新質戰鬥力高效融合、雙向拉動。

習近平強調，要突出發展重點，抓好新興領域戰略能力建設有關戰略和規劃落實。要統籌海上軍事鬥爭準備、海洋權益維護和海洋經濟發展，提升經略海洋能力。要優化航天布局，推進我國航天體系建設。要構建網絡空間防禦體系，提高維護國家網絡安全能力。要加強智能科技重大項目統籌實施，加大先進成果應用力度。

習近平指出，新興領域發展從根本上說源於科技的創新和應用。要增強創新自信，堅持以我為主，從實際出發，大力推進自主創新、原始創新，打造新質生產力和新質戰鬥力增長極。要把握新興領域交叉融合發展特徵，加強集成創新和綜合應用，推動形成多點突破、群體迸發的生動局面。

習近平強調，要把新興領域改革作為進一步全面深化改革的一個重點突出出來，構建自主自強、開放融合、充滿活力的創新生態，更好推進新興領域戰略能力建設。要健全完善需求對接、規劃銜接、資源共享等方面制度機制，走好標準通用化路子，提高新興領域發展整體效益。要以加快新質戰鬥力供給為牽引，深化國防科技工業體制改革，優化國防科技工業布局，健全先進技術敏捷響應、快速轉化機制，構建同新興領域發展相適應的創新鏈、產業鏈、價值鏈。要更新思想觀念，大膽創新探索新型作戰力量建設和運用模式，充分解放和發展新質戰鬥力。