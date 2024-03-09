28年前殺人拋屍後逃逸苟活　「青龍幫」案最後一名疑犯廣州被捕

江西盜搶犯罪組織「青龍幫」成員曾某明，1994年至1996年參與多宗盜竊、搶劫案，更在殺人拋屍後隱姓埋名，躲至偏僻地區茍且偷生長達28年。周一（3月4日），曾某明終於在廣州被警方拘捕，他更悔恨地說到，「終於解脫了」。



曾某明隱姓埋名長達28年後，終在廣中被警方拘捕。（澎湃新聞）

據江西省龍南市警方披露，「青龍幫」1996年發生內部分裂，曾某明等人對「大哥」黃某亮不滿，殘忍將其謀殺並拋屍。案發後，曾某堯、王某棟等多名疑犯被警方拘捕，並偵破1994年至1996年期間在龍南及周邊地區盜竊、搶劫案件20多宗。

惟曾某明在聽聞黃某亮屍體被發現後，連夜逃往外地，隱姓埋名，其後長達28年時間，仿若人間蒸發。

直至今年3月，廣州花都警方在工作中發現一名在城郊遊蕩的男子身份極為可疑，並在龍南警方的核查下確認其身份正是在逃28年的曾某明。3月4日，曾某明被警方成功拘捕並帶回龍南。

曾某明歸案後供述了自己參與盜竊、搶劫、殺人拋屍的罪行。（資料圖片）

曾某明歸案後供述了自己參與盜竊、搶劫、殺人拋屍的罪行，他表示，「28年來，每天都是東躲西藏，吃不飽穿不暖，睡公園睡橋洞是常態，遇到人多的地方躲着走，多年以來不敢回家也不敢使用手機，常年在偏僻地區茍且偷生，在疫情期間為了躲避排查往山區裏跑，平時被人欺負也不敢聲張，怕酒後說漏嘴，還硬是把自己從『酒君子』變成滴酒不沾的『老實人』。」

曾某明還稱，自己在逃期間就連睡覺也時常夢見被警方圍堵，「現在被抓獲也安心了，流浪的日子終於結束了。」

至此，1996年「青龍幫」案所有疑犯均已被拘捕。