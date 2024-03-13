《奧本海默》日本廣島試映　96歲前市長：未充份描繪核武恐怖

榮獲本年度奧斯卡最佳影片、取材自美國曼哈頓計劃（Manhattan Project）的傳記電影《奧本海默》（Oppenheimer）推出逾半年，終會在3月於日本上映，3月12日在廣島舉行試映會。



《奧本海默》會於3月29日在日本正式上映，世上唯二曾遭受原子彈轟炸的城市廣島及長崎，率先舉行試映會。

綜合共同社、廣島家庭電視台13日報道，當地約110名受邀中學生及大學生12日在八丁座電影院出席首映。廣島前市長平岡敬、電影導演森達也，以及居於廣島的美國詩人比納德（Arthur Binard）亦以嘉賓身分出席，並參與映後座談會。

前市長：未充份描繪核武恐怖

96歲的前廣島市長平岡敬發表感言時，認為電影未充份描繪核武器的恐怖，他稱「我認為這部影片的描述方式可能會讓人得出結論，認為（原子彈）是用來拯救美國人的生命的。 從廣島的立場而言，我覺得可以將核武器的恐怖描述得更多。」

曼哈頓計劃是美國在二戰期間啟動的絕密計劃，《奧本海默》便以計劃負責人奧本海默（Robert Oppenheimer）為主角，講述他帶領團隊成功研發世上第一枚原子彈、隨後經歷冷戰及麥卡錫主義（McCarthyism）而失勢的故事。

《奧本海默》劇照：

+ 4

詩人比納德則認為，該片正正呈現由美國角度看到的「現實」，「觀眾之所以能夠將自己置於奧本海默開發核武器的立場上，是因為廣島和長崎遭受破壞的現實被忽略了」。

他表示「不是電影忽略廣島、長崎人民的經歷，而是當初那些被選中參與曼哈頓計劃的局內人，那些士兵和科學家，他們都對廣島一無所知。」

《每日新聞》引述一名觀映的高中二年級學生稱，「描繪原子彈實驗的影像和聲音令我害怕。我意識到我們必須改變世上存在大量核武的現實。」

《奧本海默》2023年7月在美國上畫。廣島家庭電視台報道稱，電影遲遲未在日本這個唯一曾遭受原爆的國家上映，是因為片中無任何場景表達廣島、長崎被破壞的程度。

《奧本海默》（Oppenheimer）日本版海報。

《奧本海默》日本版預告：