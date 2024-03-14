英國公布對極端主義新定義　穆斯林社群不安

英國政府星期四（3月14日）公布對極端主義的新定義，但教會領袖們警告稱，這有可能對穆斯林社區造成過度影響。



綜合外電報道，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）本月早些時候警告說，「極端主義破壞和犯罪活動的增加令人震驚」，有可能使英國陷入 「暴民統治」。

根據英國慈善團體Community Security Trust的數據，在10月7日哈馬斯襲擊事件的刺激下，2023年反猶事件上升了147%，寫下新高紀錄；該團體旨在保護英國猶太人免受反猶太主義和相關威脅。監測反穆斯林事件的組織 「告訴媽媽」（Tell Mama）上個月稱，自以哈衝突爆發以來，反穆斯林仇恨犯罪行也增加了335%。

目前，英國的極端主義被定義為 「公開或積極反對我們的基本價值觀」，如 「相互尊重和寬容」。

根據新定義，極端主義是指「宣揚或推進基於暴力、仇恨或不寬容的意識形態」。

如果團體或個人利用這種意識形態「否定或破壞他人的基本權利和自由，或者破壞、推翻或取代英國的自由議會民主制度和民主權利」，他們將被視為極端分子。

2024年3月3日，英國倫敦，無人機鏡頭下的倫敦摩天大樓，背景是金絲雀碼頭金融區。（Reuters）

英國已經取締被列為參與恐怖主義的組織，支持或加入這些組織屬於刑事罪。巴勒斯坦激進組織哈馬斯是被禁止的80個國際恐怖組織之一。

在未來幾週內經過嚴格評估後，被認定為極端主義組織的團體將不會受到任何刑事法律的制裁，並且仍將被允許舉行示威活動。

但政府不會為其提供任何資金或任何其他形式的接觸。自2011年以來，還沒有任何團體被正式定義為極端組織。

本文獲《聯合早報》授權轉載

