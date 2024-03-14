美國眾議院通過剝離字節跳動法案　出售TikTok面臨這些挑戰

美國眾議院3月13日表決通過TikTok（抖音海外版）剝離母公司中國字節跳動法案。法案尚未知幾時交由參議院表決，但對字節跳動來說，出售TikTok可能面臨一連串困難。



TikTok剝離字節跳動的法案13日在眾議院闖關成功，將交由參議院表決。這項法案要求字節跳動出售TikTok，否則將向TikTok頒布禁令。現任總統拜登8日已表示，若美國會通過迫使把字節跳動剝離TikTok的法案，他將予以簽署。倘若它在參議院獲得通過，字節跳動被迫出售TikTok，不然的話TikTok將面臨被禁的命運。

字節跳動出售TikTok面臨什麼挑戰

前總統特朗普（Donald Trump）在任期間，華府也曾強制中國公司崑崙萬維出售專為男同性戀者而設的社交平台Grindr。崑崙萬維最終以6億多美元出售Grindr。但TikTok的營運規模比Grindr大得多，光在美國就有1.7億用戶，價值也更高。一旦被迫要出售，成本、尋找買家、在美實現獨立運營、美國和中國政府的干預等問題都可能成為這筆買賣的障礙。

由於條件限制和政府要求，找到符合政府要求且具有足夠資金和資源的買家可能會很困難。僅是TikTok在美國的業務，某些分析師估計，其價值就已經可能超過500億美元。對於Snap這樣的競爭對手來說，這可能太昂貴，而至於倘若讓有能力承擔的科技巨頭，如Google或微軟買下TikTok，又會出現反壟斷方面的擔憂。

TikTok標誌：圖為2022年2月15日，路透社拍下的一張Tiktok的設計圖片。TikTok是抖音海外版，母公司是中國字節跳動。 （Reuters）

為何美國想禁TikTok？

TikTok的下載量2017年起實現爆炸式增長，迅速超過Facebook、Instagram、Snapchat和YouTube，這讓某些議員感到震驚，儘管TikTok一再表示沒有也不會與中國政府分享美國用戶數據，他們仍認為字節跳動可能會收集敏感用戶數據並審查違背中國政府的內容。

美國近年面臨不少的禁令挑戰，例如2020年時任總統特朗普的政府以包括「國家訊息安全」在內理由，對包括TikTok和微信在內的中國應用程序下達禁令，但現任總統拜登上台後，拜登政府從司法層面完全撤回特朗普執政時期對TikTok的禁令。

如今兩人的立場與當初有所不同，拜登雖然自己也有TikTok帳戶，卻也表示若美國會通過迫使把字節跳動剝離TikTok的法案，他將予以簽署。特朗普則反對TikTok禁令，認為如果全面禁止ikTok，部份年輕人會「發瘋」，也會讓Facebook坐大。