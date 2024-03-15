英防相夏博思專機遭俄信號干擾　首相發言人：情況並不罕見

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）3月13日自波蘭回程期間，其專機被指曾遭俄羅斯信號干擾，令機上GPS系統及衛星通訊癱瘓30分鐘，但未知是否蓄意干擾。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）的發言人證實事件，稱並未威脅到飛機安全，又指飛機當時接近俄羅斯領土加里寧格勒（Kaliningrad），這情況「並不罕見」。



綜合路透社及英國《獨立報》（The Independent）報道，夏博思當日搭乘隸屬英國皇家空軍、法國達梭（Dassault ）生產的獵鷹900LX噴射機（900LX Falcon）。

消息人士和記者透露，當飛機接近俄羅斯領土加里寧格勒（Kaliningrad）時，GPS訊號受到干擾約30分鐘。手機無法連接到互聯網，飛機也被迫使用替代方法來確定位置。

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）3月13日到訪波蘭，視察北約（NATO）軍演。（X@grantshapps 圖片）

媒體引述國防人士消息稱，英國空軍對此類情況已有所準備，但俄方此舉或對其他民用飛機造成風險，行為極不負責任。

報道指出，夏博思當日剛結束對波蘭的行程，其目的是視察北約（NATO）軍演。這是北約自冷戰以來最大規模的軍事演習，各成員共派出約9萬名士兵參加。

分析人士表示，俄羅斯可能正在加里寧格勒測試其電子戰技術。 波蘭和波羅的海地區的一些國家，曾報告GPS被干擾。 美國華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War，ISW）在1月的報告中表示，1月10日和16 日在波蘭北部和東部地區，以及去年12月25日和 12月27日在波羅的海南部地區，均曾出現類似情況。