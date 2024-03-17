教宗方濟各自傳　熱受足球回憶接見馬勒當拿：你哪隻手「犯罪」？

教宗方濟各（Pope Francis）的自傳即將出版，他在自傳中回顧其漫長的一生，包括曾對美麗的女子著迷，及接見球王馬勒當拿。他表示無意引退，也認為目前身體狀況足以繼續履行教宗職務。



現年87歲的教宗方濟各將推出自傳《生平：我在歷史中的經歷》（Life: MyStory Through History，暫譯），自傳中方濟各分享他的許多軼聞趣事。包括他當年的女友，及在阿根廷擔任樞機主教的經過。

方濟各的第1任女友在電影院工作，但在參加一次婚禮的期間，被一名漂亮的女孩迷住：「那一週我的腦海全是她的身影，使我很難專心禱告。幸運的是那些都過去了。」

圖為2024年3月16日，教宗方濟各在羅馬Bambino Gesu兒童醫院，與院舍的孩子見面。（Reuters）

自傳由教宗與意大利媒體記者拉戈納（FabioMarchese Ragona）合著，在3月19日在歐美地區上市，有媒體率先披露書中部份內容。

教宗還談到他熱愛的事物——足球。教宗在自傳中利用一整章的篇幅談論阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）。馬勒當拿1986年以「上帝之手」擊倒英格蘭球隊奪冠。

方濟各回憶道：「我在梵蒂岡接見馬勒當拿時，曾打趣地問道：『所以，犯罪的是哪一隻手呢？』」

方濟各也面臨着外界對他的不滿，尤其是在批准同性伴侶在特定條件下可獲教會祝福，有宗教的保守者批評他正「摧毀教宗」。方濟各語帶嘲諷地表示：「如果我仔細閱讀針對我的所有言論和文章，我可能需要每週看一次心理醫生！」

儘管方濟各的健康每況愈下，但他堅稱「沒有足夠嚴重的理由使我考慮引退」。他表示，只有在「身體面臨嚴重障礙」的情況下才會考慮真正引退。