他信返回清邁祭祖　沿途獲支持者歡迎

泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）訪問清邁，向支持者承諾將每年回到家鄉清邁，尤其是在潑水期間回去祭祖。



他信對家鄉清邁從3月14日起進行為期三天的訪問，期間有大批媒體跟隨。

《曼谷郵報》報道，他信15日走訪清邁瓦洛洛市場時，受到支持者的熱烈歡迎，他信則向支持者承諾每年會在潑水節期間回家鄉並祭祖。

當晚他也在一場晚宴與泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）會面。他表示自己是泰國前總理，現在必需要支持現任總理：「如果他向我尋求意見，我會給告訴他我的看法。」

圖為2024年3月14日，他信（右二）前往故鄉清邁祭祖，還有其女兒東丹（Paetongtarn Shinawatra）相隨。（Reuters）

反對派則批評，他信這次回老家是為了加強他的政治影響力。據報道，多名泰國高官和地方官員都有在他信的清邁之行露面。

他信16日則攜家人參觀了清邁的夜間野生動物園，然後於當晚返回曼谷。他信接受媒體訪問時表示，賽塔並未向他徵求任何意見，因為會面時間有限。

此外，泰國前眾議院法律事務委員會顧問表示，他將在下週向國家反貪汙委員會提交一份在他信出訪期間，會見過他的高級公務員名單。原因是這些官員不應該會見他信這樣的前囚犯。

本文獲《聯合早報》授權轉載

