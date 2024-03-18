俄羅斯大選｜初步點票普京得票近88%　出口民調指成功連任

為期3天的俄羅斯大選投票3月17日結束，民調機構「民意基金會（FOM，暫譯) 的出口民調的最新出口民調顯示，71歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）料以87.8%的得票率獲得壓倒性勝利，再迎來6年任期，也是俄羅斯在後蘇聯歷史上最高得票率。普京在確定當選後將超越史太林（Josef Stalin），成為俄羅斯200多年來在任時間最長的領導人。



俄羅斯中央選舉委員會表示，整體投票率74.2%，超過 2018 年 67.5% 的水平。在點算大約三成選票後，尋求連任的總統普京取得接近88%選票，其餘3名候選人的得票率不足4%。 官方全俄民意研究中心（VCIOM，暫譯）則稱，普京的得票率為87%。

2024年3月17日，俄羅斯莫斯科，總統選舉投票結束後開始點票。（Reuters）

普京在選舉中沒有任何真正的挑戰者，當地投票在下午6時結束。由於俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）上月在獄中去世，其支持者呼籲俄羅斯民眾在17日參加「中午反普京」抗議活動，以投票表達對普京的不滿。身在德國的納瓦利尼遺孀也到俄國大使館投票，在選票寫上亡夫名字。

2024 年3 月17日，在德國柏林，俄羅斯總統選舉的最後一天，俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）進入俄羅斯大使館投票。（Reuters）

當日中午起，莫斯科、聖彼得堡等地投票站的年輕選民增加，甚至有數千人排隊，但無法得知有多少人為參加抗議活動。