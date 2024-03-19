韓防長：料朝鮮不會先動用核武　或在韓下月選舉前增導彈試射

朝鮮被指3月18日向東部水域發射多枚短程彈道飛彈後，韓國國防部長申源湜同日向媒體表示，朝鮮的核導能力持續提升，但除非朝鮮領導人金正恩有必死決心，否則很難大量動用核武先發制人攻擊。他又估計，朝鮮可能會在韓國4月10日國會選舉之前，加大導彈試射力度。



針對美國前代理國防部長米勒（Christopher Miller）日前受訪時表示，應檢討駐韓美軍人數。申源湜強調，目前駐守在南韓的28,500名美軍「是必要的數量」，數字在美國每年編列的安保預算已列明。

朝鮮已輸俄逾7000貨櫃武器

申源湜又稱，自去年以來，朝鮮已向俄羅斯運送約7,000個貨櫃的彈藥和武器，以支持俄國在烏克蘭的戰事。根據韓國軍方研判，朝鮮最初依靠船隻對俄運送軍備，後來增加利用其鐵路網絡，透過陸路邊境向俄羅斯運送武器物資。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人參觀中心時，普京為金正恩進行介紹。（Kremlin via REUTERS ）

申源湜表示，作為交換條件，朝鮮已收到俄羅斯超過9,000個貨櫃的援助物資。他懷疑俄羅斯或無視聯合國安理會的制裁命令，向朝鮮提供燃料。他指出，朝鮮近年因燃料短缺，迫使縮減冬季的軍方演練，但今年1月和2月擴大了此類演習。

申源湜2月底表示，自去年7、8月以來，朝鮮運往俄羅斯的貨櫃約為6,700個，最新數字增加約300個。