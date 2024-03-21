日媒：日本茨城縣南部5.3級地震　東京多地震感強烈

日媒3月21日報道，日本東部發生初步震級5.3級地震，東京都多個地區也有震度3級的地震。



根據日本放送協會（NHK）和防災科學技術研究所（NIED），日本茨城縣南部發生芮氏規模5.3級地震，震源深度約50公里，震後未發布海嘯警報。

日本原子力發電表示，目前位於茨城縣東海村的東海第二核電廠目前已停止運行，正在確認是否有因地震而出現異常。

根據日媒報道，地震發生在上午9時8分左右，茨城縣東海村錄得地震烈度為3級，日本原子能公司稱，位於東海的東海第二核電站並未受到損害，東海第二核電廠目前正進行定期檢查，並未投入運行，但測量周圍輻射的監測站讀數並未出現異常。

圖為2024年3月19日，一名男子在日本東京街頭走過。（Reuters）

櫔木縣下野市和埼玉縣加須市發生震度5弱地震，櫔木縣宇都宮市、足利市等，埼玉縣行田市和羽生市等，還有茨城縣、群馬縣和千葉縣某些城市發生4級地震。

東京都中央區、千代田區、新宿區、澀谷區、大田區、江戶川區、八王子市、小金井市和日野市，福島縣白河市，神奈川縣橫濱市、川崎市、愛川町等地區都發生3級地震。

發生2級地震的地區有東京都台東區, 東京都目黑區、立川市、武藏野市，神奈川縣西區，宮城縣，長野縣和山梨縣等。

福島縣福島市，東京都大島町和利島村，神奈川縣、山梨縣、長野縣、宮城縣、山形縣、靜岡縣、新潟縣和岐阜縣某些地區也發生1級地震。