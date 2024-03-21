趙安吉連人帶車溺斃　警：血液酒精濃度超標近兩倍

美國前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）2月11日連人帶車溺斃，終年50歲。警方3月20日發表報告，指事件屬「不幸意外」，她血液內的酒精濃度超出德州規定近兩倍。



美聯社20日報道，布蘭科郡（Blanco）警方稱，趙安吉當晚誤將坐駕倒入池塘，隨即在11時42分致電朋友求救，指車內經已進水，自己受困在內。通話持續8分鐘，期間車子逐漸下沉、水位上漲。數個朋友趕到現場後，於11時55分報警。

警方和消防員抵達後，下水進入趙安吉的Tesla，並打破車窗，把她帶回地面。她隨後在11日凌晨1點40分證實死亡。報告指她血液內的酒精濃度為每100毫升 0.233 克，拋離德州限制的0.08克。

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趙安吉1973年生於美國，祖籍上海嘉定，2018年起任福茂集團董事長及行政總裁。趙安吉曾是中國銀行董事會成員，曾任中國國際貿易促進會副會長。

《紐約時報》稱，同為美國公民的趙安吉和父親趙錫成是少數在中國最大企業董事會任職的外國人。他們都曾是中國國企船舶集團的董事，為中國軍方、福茂集團等客戶製造船舶。