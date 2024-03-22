中國發展高層論壇24日召開　美媒：習近平料接見美國商界領袖

中國發展高層論壇（China Development Forum，CDF）將於3月24日至25日在北京舉行，美國《華爾街日報》報道，中國國家主席習近平料將接見與會的美國商界領袖。報道引述知情人士稱，與會者名單仍在完善中，但北京仍可能在最後一刻取消會面。



報道指出，今年預計出席者包括：蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）、黑石集團行政總裁蘇世民（Stephen A. Schwarzman）、對沖基金Citadel創辦人葛里芬（Ken Griffin）、匯豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）、美光科技（Micron Technology）行政總裁梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）、AMD行政總裁Lisa Su，以及埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）等。

報道指出，去年只有23名美國商界領袖出席論壇，許多人因中美政治關係緊張而缺席。今年美國的代表團將為論壇上最大，逾85名代表來自全球企業，當中34人屬美國跨國企業。

雖然預計出席人數眾多，但論壇至今未公布那位中國領導人出面接待。知情人士透露，習近平預定接見部份人。不過，主辦活動的中國國務院並未證實。

路透社3月12日曾引述消息稱，總理李強計劃參加論壇，但他不打算與外國企業高層舉行會晤。