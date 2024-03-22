以軍：圍攻希法醫院4天擊斃140名恐怖分子　逮哈馬斯高層等650人

以色列國防軍（IDF）3月21日宣布，在加沙北部希法醫院（Al-Shifa Hospital）展開四天行動後，共擊斃約140名來自哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）的恐怖分子、逮捕約650人，當中包括部份哈馬斯高層成員，並繳獲武器和情報文件。以軍強調，行動中約6,000名平民經仔細檢查後已獲疏散。



以軍表示，所有伊斯蘭聖戰士已經投降，哈馬斯陣營則分成兩派，當中一群集體投降，另一群繼續頑抗。以軍估計，希法醫院內還有約50名哈馬斯分子，戰鬥可能會再延長幾天，其中20人或為重要人物。

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此前《耶路撒冷郵報》報道，以軍這項行動已策劃一段時間，可能故意等待更哈馬斯高層人員集合才發動攻擊。有以軍消息人士稱，哈馬斯或未預期以軍會在齋戒月中旬突襲醫院。

以軍宣布捕獲的哈馬斯高層成員包括：約旦河西岸城市納布盧斯（Nablus）的頭目Amad Atzida、負責管理約旦河西岸Qalqilya地區的Hamdala Hassan Ali，和涉及2014年綁架殺害3名以色列青年的Mahmoud Kawasme。