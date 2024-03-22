熊本食店經理刀刺3下屬：一女負傷逃出　一女腹部都是血全身顫抖

日本九州熊本市接近市中心市政廳一處發生持刀傷人案，當地時間22日上午約9時15分（香時時間22日早上8時15分），29歲男子奈良公明在中央區花畑町下通商店街附近持刀刺傷3名女子，原來她們都是他的下屬，同在一餐廳打工。



警員抵達現場後，以涉嫌殺人未遂將奈良公明拘捕。3女送院救治，當時全部意識清醒。

日本放送協會（NHK）22日稱，涉嫌殺人未遂的奈良公明原來是一間食店的經理。這餐廳位於中央區下通一丁目。他在餐廳用菜刀刺傷3人。

3名女傷者中，2名是青少年、1人現年20多歲。

奈良公明在事發後逃離現場，但在附近的一棟大樓裏被發現並被警方當場逮捕。 經調查他承認有關指控，並表示：「毫無疑問是我刺傷了她。」

▼熊本市役所接近下通商店街位置：

RKK熊本放送及共同社等報道，警方接獲多名途人報案稱「路上有人拿着刀求救」、「刀上有血」。相信持刀求救的是案中受傷的其中一名女職員。

在現場附近經營一家酒吧的一名男子說：「我的妻子看到一名被刺傷的婦女從大樓裏逃出來。這名婦女拿着刺傷她的刀，尖叫着求救。」一名當時在附近的快遞公司工作人員救了她。

共同網稱，一名在附近工作的40多歲女子稱，她聽到多名女子的尖叫聲。她說，大樓地庫一層有一名女子，腹部全是血，全身顫抖。她看到一名警察持槍進入附近一間商店。

▼襲擊事件發生後，警方在案發現場拉起封鎖線：

警察和消防人員趕抵現場並限制該區途人進出。民眾在現場圍觀，表現焦急緊張。

▼有網民拍下電視新聞畫面，可以警員架起帆布遮擋案發現場：