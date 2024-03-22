布林肯飛抵特拉維夫　晤以色列總理

美國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達以色列，就推動以哈停火展開外交努力。



布林肯星期五（3月22日）飛抵以色列特拉維夫，隨後與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯作納坦雅胡或內坦亞胡）舉行會談。此前，他已訪問沙特阿拉伯和埃及，他星期四（21日）在開羅表明，以色列如果進攻加沙地帶南部與埃及交界的拉法將是一個錯誤，會難以避免傷害在當地避難的平民。

新一輪以哈停火談判星期五將在卡塔爾多哈舉行，以色列情報局長將參與談判。布林肯說，雙方分歧正在縮小，雖然談判艱難，但他認為還是可能達成協議。

圖為2024年3月22日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）乘飛機抵達以色列特拉維夫。（ REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool）

另據路透社報道，截至星期五，以色列軍方在加沙最大醫院的大規模突擊搜捕行動已持續第五天。以軍方面稱，部隊在行動中拘留了數百名哈馬斯和伊斯蘭聖戰運動戰士，其中包括安全官員和軍事指揮官。

以色列軍隊星期一（18日）進入加沙希法醫院（al-Shifa hospital），在醫院建築群內進行搜捕。

2024年3月21日，以軍繼續猛攻加沙希法醫院（Al-Shifa Hospital）及其周邊地區，濃煙竄起。（Reuters）

軍方稱，部隊在行動中擊斃了數百名戰鬥人員，並拘留500多名嫌疑人，其中包括358名哈馬斯和伊斯蘭聖戰運動（Islamic Jihad）成員，是衝突爆發近五個多月以來抓捕人數最多的一次。

據報道，被拘留者中有3人是伊斯蘭聖戰運動高級軍事指揮官，2人是負責約旦河西岸行動的哈馬斯官員，其餘還有一些哈馬斯內部安全官員。以軍發言人哈加里表明：「沒有向我軍部隊投降的人，同我們展開了戰鬥並被剿滅。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

