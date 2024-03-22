俄中否決　美國提出加沙停火決議草案未獲安理會通過

聯合國安理會3月22日就美國提出的加沙地帶停火決議草案進行表決，惟草案未獲通過。俄羅斯與中國投票否決。這將令以色列在容許人道物資進入加沙方面，承受更大壓力。



美國3月22日將向聯合國安全理事會提交一項決議草案，呼籲立即在加沙地帶停火，以及以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）達成人質交換協議。

這是美國首次在安理會呼籲交戰各方在加沙停火，以往在聯合國安理會的提案，都被美國否決。

路透社取閱得到最新版本決議草案後報道，美國稱，加沙地帶「立即和持續停火」約6週，將保護平民並允許各方向加沙地帶運送人道救援物資。

針對由美國、埃及、卡塔爾居中斡旋的停火談判，決議稱「明確支持持續進行的國際外交努力，以確保停火並釋放所有剩餘人質」。

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）稱對俄中此舉表示示失望。

2024年3月1日，加沙衛生官員說，在輪候領取物資與食物時因以色列炮火受傷的巴勒斯坦人，正躺在希法醫院的病床上。（Reuters）

美國駐聯合國代表團發言人埃文斯（Nate Evans）21日說，15個安理會成員國於當當地時間22日上午，對這份與安理會成員「進行多輪磋商」後商定的決議文本進行投票。

安理會要通過一項決議需至少9票，而且5個常任理事國包括美國、法國、英國、俄羅斯、中國沒投否決票。

值得留意的是，是次表決發生在美國對以色列在加沙的行動愈趨批判，以及美國務卿布林肯（Antony Blinken）22日抵達特拉維夫、與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面之際。

2024年2月29日，在加沙地帶南部拉法，因以軍襲擊而逃離家園的巴勒斯坦人在拉法搭建帳篷避難。拉法與埃及邊境接壤。（Reuters）

內塔尼亞胡向布林肯表示，以軍將進入拉法（Rafah），希望得到美國的支持，但如有必要，以色列將獨自行動。

拉法是加沙走廊（Gaza Strip）最南部與埃及接壤的城市，也是以色列軍隊在加沙軍事行動的最後一個目標。