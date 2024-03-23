莫斯科恐襲增至逾60死　美國官員曾向俄羅斯通報遇襲風險

俄羅斯莫斯科郊區一間音樂廳3月22日發生嚴重槍擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，調查部門指超過60人喪生。極端組織ISIS承認責任，有美國官員表示，華府日前曾向俄羅斯通報，警告當地可能受襲。



路透社及《紐約時報》引述多名美國官員指，華府在最近數週曾警告莫斯科，包括在7日公開發出警報指當地有遇襲風險，強調已經適當地向俄羅斯發出警告。

白宮國家安全委員會之後表示，美國政府在3月較早時收到關於莫斯科可能發生恐怖襲擊的情報，包括音樂會在內的大型聚集活動或成目標，因此國務院向公開身處俄羅斯的美國公民發出警報。華府同時按照長久的「有責任警告」政策，向莫斯科當局分享有關情報。

另外有華府反恐官員稱，他們曾私下告訴俄羅斯官員關於可能發生襲擊的情報，稱美國的情報部門收集到相關情報後，有責任向可能面對威脅的目標通報。

該名官員亦表示，美國有情報證實ISIS在這次襲擊的責任。

這宗近二十年最嚴重的襲擊發生在莫斯科郊區的番紅花城市大廳（Crocus City Hall），俄羅斯搖滾樂團Picnic當時音樂廳正舉行音樂會。有目擊者表示，槍手是從外邊闖入，他們在大堂開槍擊碎玻璃，途人紛紛走避。隨後槍手步入音樂廳，繼續攻擊。

槍手在大堂槍擊，點圖放大：

另有目者表示，當時身後傳來猛烈的槍聲，然後人群開始尖叫，紛紛衝向附近的扶手電梯。

音樂廳發生爆炸並出現大火，大火焚燒已令到音樂廳的天花崩塌，消防仍在撲救中，當局指大火目前已經受控，。

俄羅斯當局已把事件定性為恐怖襲擊，目前未知槍手下落。總統普京（Vladimir Putin）已收到匯報，並發出必要指示。

莫斯科槍擊案現場發生爆炸，火光紅紅，點圖放大：

多國表達慰問

多國紛紛對槍擊事件表態，美國駐當地大使館對槍擊事件表示震驚，並向俄羅斯人民表達慰問。白宮亦表示對網上流傳的片段感到痛心，形容這是一場可怕的槍擊。美國已發出警告，提醒當地美國人注意安全。

德國外交部發表聲明表示，對無辜民眾的襲擊事件震驚，並向受害者家屬致以最深切的慰問。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示會譴責所有恐怖襲擊，法國外交部亦發表聲明，表示與槍擊事件中站在受害者站一邊。

聯合國發表聲明，秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對這次悲劇中的家屬、俄羅斯國民和政府致以深切慰問，並以「最強烈力度」讉責這次恐怖襲擊。

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，事件與烏克蘭無關。他表示烏克蘭正與俄羅斯發生戰爭，強調一切將在戰場上決定。