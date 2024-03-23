美國政府暫停應對部分停擺工作　參議院稱達成協議

美國避免聯邦政府陷入部分停擺的限期已過，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）3月22日深夜宣布，參議院已就修正案表決達成協議，加快議案通過。白宮23日隨即宣布，美國行政管理和預算局（Office of Management and Budget）已暫停應對停擺的準備工作。



路透社及哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，白宮稱有信心國會可以隨時通過政府開支法案及交由總統拜登（Joe Biden）簽署生效，因此行政管理和預算局已暫停有關準備工作。

白宮亦指，聯邦資金的義務每天都會承擔及追蹤，因此各部門不會關門，亦可繼續維持日常運作。

美國政府的1.2萬億美元開支法案在21日曝光，它將6項開支法案合而為一，並為政府約四分三部門提供運作資金至9月底今個財政年度結束。該法案在22日成功在眾議院闖關，再交由參議院審議。

參議院共和黨人要求表決修正案，換取加快通過進程。舒默形容是漫長而艱難的一天，但各方已就完成政府撥款達成共識。

雖然通過撥款法案的限期已過，參議院可能最快在23日表決，假如法案可以在25日前交由拜登簽署生效，政府運作將不會受到影響。