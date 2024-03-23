莫斯科音樂廳恐襲｜克宮：11人被捕　塔吉克否認有公民參與襲擊

俄羅斯首都莫斯科的克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）音樂廳3月22日晚上發生恐怖襲擊，多名槍手闖入音樂廳亂槍掃射，最少70人死亡，146人受傷。極端組織ISIS認責，當局稱有11名疑犯落網。



俄羅斯國會議員欣施泰因（Alexander Khinshtein）在Telegram頻道表示，當局在鄰近白羅斯及烏克蘭邊境的布良斯克州（Bryansk）截停一架載有6人的汽車，其中2人被捕，另外4人逃到附近的叢林中。

欣施泰因沒透露疑犯身分，不過俄媒引述消息指2名被捕人士為塔吉克籍，目前保安部隊正調查他們在襲擊中的角色。

另外當地傳媒亦引用Telegram著名賬戶「Baza」公布的帖文，指6名疑犯中，其中4人證實是塔吉克公民，年齡介乎21至51歲。不過塔吉克外交部否認有關消息，稱未收到莫斯科官方通報有塔吉克公民參與恐襲的消息。

俄羅斯國際文傳電訊社（Ifax）其後引述克里姆林宮指，俄羅斯聯邦安全局（FSB）負責人向總統普京表示，11人在莫斯科附近被捕，當中包括4名直接參與襲擊的人士。