英美制裁華企指涉網絡間諜　指中國政府支持攻擊基建及監控政客

美國財政部3月25日公布，制裁中國一家公司及兩名個人，指涉及由中國政府支持黑客組織，對美國能源公司等關鍵基礎設施進行攻擊，並進行網絡間諜活動，包括監控美國及外國政客。財政部指出，今次制裁是與英國合作成果。英國外交部同日確認制裁，涉相關企業及個人企圖監控英國多名國會議員。



遭制裁的中國企業為武漢曉睿智科技有限責任公司（Wuhan Xiaoruizhi Science And Technology Company Ltd）；兩名個人分別為倪高彬（NI, Gaobin）及趙光宗（ZHAO, Guangzong） ，均為39歲的中國公民。

財政部指出，黑客組織APT31由中國國家安全部湖北分局的情報人員組成，為中國進行網路間諜活動。部份成員成立一家名為「武漢曉睿智科技」的公司，作為開展這些活動的幌子。

APT31的目標是美國高級官員及其顧問，包括白宮、司法部、商務部、財政部和國務院、國會議員等。

監視政客媒體及民主人士

其中，「武漢曉睿智科技」所涉活動導致美國和外國政界人士、外交政策專家、學者、記者、民主人士等受到監視，且2018年曾參與APT31攻擊總部位於美國德州的能源公司。

美國財政部表示，這次制裁是司法部、聯邦調查局（FBI）、國務院和英國共同努力的成果，批評由中國國家支持的黑客，是對美國國家安全最大、最持久的威脅之一。美國將繼續防範這些威脅，並與英國等合作夥伴密切協調。

另外，財政部同日公布多家俄羅斯公司及個人名單，指透過虛擬資產服務，以及技術採購以支援俄羅斯逃避制裁。