莫斯科恐襲｜普京再指控基輔攻擊　斥美試圖清除「烏克蘭痕跡」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月25日表示，美國正試圖透過各種手段令所有人相信，莫斯科近郊音樂廳恐襲沒有「烏克蘭痕跡」，只是極端組織ISIS所為。俄方知道這宗恐襲由激進伊斯蘭分子實施，但認為也是基輔政權攻擊俄羅斯的一部份。



美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）同日重申，關於烏克蘭的指控是「克里姆林宮的宣傳」，事件屬ISIS所為，與烏克蘭沒有聯繫。



普京表示，自2014年以來，新納粹基輔政權一直與俄國交戰，今次事件或是對方一系列圖謀的一部份。他認為，需要回答一個問題，為甚麼恐怖分子在完成犯罪行為後試圖前往烏克蘭，誰在那裡等他們。

普京指出，策劃這次襲擊的人希望在俄羅斯社會中散播恐慌和不和，但俄國會團結一致，決心抵制這種邪惡。他承認，俄方尚未知誰人下令，但關注誰能從中受益。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）稍早前表示，所有跡像都表明這次襲擊是由ISIS實施，俄羅斯試圖指責基輔將適得其反。

俄羅斯調查委員會主席巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）同日表示，所有恐襲被告已均已表示認罪，並提供了有關犯罪情況、雇主和幫凶的詳細證詞。 但他未提供更多內容。

另外，路透社引述土耳其安全官員消息稱，兩名被指實施恐襲的槍手，曾在土耳其短暫停留，以獲得續簽俄羅斯居留證，直至 3 月 2 日才離開土耳其。