中企工程師車隊遇炸彈襲擊6死　巴基斯坦總理承諾徹查並嚴懲兇手

撰文：蕭通
出版：更新：

載有中國工程師的車隊3月26日在巴基斯坦西北部遭遇自殺式炸彈襲擊，造成6人死亡，包括5名中國公民及1名巴基斯坦司機。巴基斯坦總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）表示，巴方將迅速徹查、嚴懲襲擊中企項目車隊的兇手。

中國駐巴基斯坦大使館提供的消息，當地時間26日下午1時許，中方企業承建的巴基斯坦開伯爾－普什圖省達蘇水電站項目車輛在行駛途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

事發後，夏巴茲赴中國駐巴大使館，弔唁在此次恐襲事件中遇難的中國公民。他表示，這次恐怖襲擊事件令人發指，他代表巴政府和人民對中方遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問。巴方將全力會同中方做好善後工作，迅速徹查、嚴懲兇手，並進一步採取措施，全面加強對在巴中國人員、項目和機構的安保。他指出，任何試圖破壞巴中鐵桿友誼的邪惡圖謀都不會得逞。

中國駐巴基斯坦大使姜再冬表示，中方強烈譴責這一恐怖主義行徑，對雙方遇難者表示深切哀悼，正全面推進善後工作。中方要求巴方加快調查，從速將兇手繩之以法，並切實有效保護在巴中國公民安全，確保類似事件不再發生。

同日，巴基斯坦總統扎爾達里（Asif Ali Zardari）、外交部、三軍新聞局紛紛發表聲明，強烈譴責這一襲擊事件，並向遇難中國公民表示哀悼，向遇難者家屬表示誠摯慰問，表示反巴基斯坦分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。

巴基斯坦自殺式炸彈襲擊　中國工程師車隊遇襲6死　中方：恐襲俾路支武裝分子襲擊中國營運的巴基斯坦港口　7人被擊斃IMF 要求巴基斯坦聯邦稅務委員會對加密貨幣投資徵收資本利得稅巴基斯坦空襲邊境8死　阿富汗塔利班報復性打擊習近平向巴基斯坦新任總統扎爾達里致賀電
巴基斯坦