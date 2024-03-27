巴爾的摩塌橋｜6名工人失蹤　拜登：聯邦承擔修建並將盡快往現場

美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一條大橋，3月26日凌晨被掛新加坡旗的「達利號」（Dali）貨船撞上，導致大橋局部倒塌，有人員墮河。當地交通部門官員說，目前尋回2人，當中一人死亡；仍有6人失蹤。據指出，6人為當時修補大橋坑窪的建築工人。



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《紐約時報》引述幾位聯邦和馬里蘭州官員稱，當局最初擔心有車輛墮河。但出事貨船在失去動力後，於撞上大橋前曾發出求救信號，令當局有短暫時間阻止車輛，並嘗試疏散橋面。

總統拜登（Joe Biden）承諾，聯邦政府將支付修建大橋的全部費用，形容大橋倒塌是可怕事故，強調首要任務是搜救失蹤者，海岸防衛隊將繼續搜救工作，他亦會「盡快」前往巴爾的摩。

拜登又稱 ，巴爾的摩港是美國最大的航運樞紐之一，確保大橋盡快修復並投入運作至關重要，陸軍工程兵團已經開始在現場清理航道的工作。

馬里蘭州州長摩爾（Wes Moore）已宣布進入緊急狀態，並表示塌橋由意外造成，不涉恐怖主義行為。