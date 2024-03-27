習近平會見荷蘭首相呂特：脫鉤斷鏈沒出路　科技壁壘只會導致衝突

在荷蘭晶片出口新政策可能導致中荷雙邊關係緊張之際，中國國家主席習近平3月27日在人民大會堂會見訪華進行工作訪問的荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。習近平警告說，設置科技壁壘以及切斷工業供應鏈只會導致衝突。



習近平指出，中方願擴大荷蘭優質商品進口，歡迎荷蘭企業來華投資，也希望荷方為中國企業提供公正、透明的營商環境。

他在會面中強調，「脫鈎斷鏈」沒有出路，開放合作是唯一選擇。他稱，人為製造科技壁壘、割裂產業鏈供應鏈，只會導致分裂和對立。

習近平稱，中國人民也有正當發展的權利，任何勢力都無法阻遏中國科技發展進步的步伐。

他說中國對歐政策保持連續穩定，視歐洲為多極世界中的重要一極和合作夥伴。希望荷方繼續為推動中歐相互了解、發展建設性關係發揮積極作用。

中國外交部引述呂特在會面中表示，「脫鈎斷鏈」不是荷蘭政府的政策選項，因為任何損害中國發展利益的行動也會傷及自身。

圖為2014年3月23日，荷蘭首相呂特（右）在海牙歡迎中國國家主席習近平訪荷進行國事訪問。

中國外交部25日宣布，呂特26至27日對中國進行工作訪問。外界預料荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）問題將成為焦點。

根據荷蘭政府公布呂特出訪中國的消息，行程包括商討雙邊和經貿問題，以及中東局勢等議題。

荷蘭政府2024年1月屈服於美國的要求，撤銷部份晶片製造設備對中國出口的許可，包括DUV（深紫外光）光刻機NXT:2050i及NXT:2100i。