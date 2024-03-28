美媒指俄羅斯胡塞武裝有協議　一週後俄軍艦開進紅海

在也門胡塞武裝對持續對來往商船發動攻擊之際，俄羅斯海軍太平洋艦隊3月28日稱，幾艘俄羅斯軍艦已通過曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）進入紅海。



以下地圖標示曼德海峽的位置：

國防部旗下的紅星電視台引述該艦隊的消息稱，俄羅斯導彈巡洋艦「瓦良格」號（Varyag）和護衛艦「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov）參加了此次航行。

2023年12月27日，在東海某海域舉行的「海上聯合-2022」聯合軍事演習結束，中方濟南艦（近）和俄方「瓦良格」號導彈巡洋艦（遠）編隊航行。（新華社）

值得留意的是，彭博社3月21日引述消息人士報道，中國、俄羅斯就紅海航運問題與也門胡塞武裝達成協議。

報道指，據數名了解也門胡塞武裝討論情況的人士透露，也門胡塞武裝已告訴中國和俄羅斯，他們的船隻可以穿越紅海和亞丁灣而不會受到攻擊。

報道談到胡塞武裝早前已發出訊號，指不會以中俄的財產為目標，並說過目標是與以色列、美國及英國有關的船隻，但胡塞武裝似乎有時會錯誤辨認某些船隻，中俄可能要求這組織提供更強的保證。

據消息人士主張，作為交換，兩國可能會向胡塞武裝提供政治支持，例如是在聯合國安理會上。報道談到目前不清楚這種支持會如何呈現，但它可能包括阻止更多針對胡塞武裝的決議。

中國政府、俄羅斯政府及胡塞武裝暫未有回應。