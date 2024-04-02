白宮：將與以色列視象討論拉法行動　沙利文領導美方代表

美國白宮4月1日表示，美國和以色列高級官員預定當日舉行視象會議，就以色列準備對加沙南部拉法（Rafah）展開地面攻勢進行討論，包括總統拜登（Joe Biden）政府提出的替代方案。國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將領導美方的討論。



另外，路透社引述3名知情人士稱，拜登政府正考慮是否向以色列轉讓總值180億美元的一攬子武器。美國是於去年1月收到請求，其中涉及25架F-15戰機和彈藥。



白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）1日表示，美國關注在拉法的重大軍事行動，認為對超過100萬名流離失所的巴勒斯坦平民來說，拉法是最後一個相對安全的避難所。如果以色列要推進軍事行動，美方必須了解他們將如何推進。

路透社此前引述知情官員透露，沙利文將率領國防部、國務院及情報部門官員參加網上會議，以色列則派出國家安全顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）、戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）、以軍和情報部門高層等出席。

圖為美國總統拜登（Joe Biden）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

美國上周在聯合國投下棄權票，令要求加沙停火的決議得以通過。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）明顯不滿，取消原定上周訪美的以色列代表團，令兩國關係進一步緊張。不過，以方兩天後要求白宮重新安排會議。