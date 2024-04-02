以色列襲伊朗駐敘利亞使館　德黑蘭矢言報復　以駐外使館加強保安

伊朗駐敘利亞大使阿克巴里（Hossein Akbari）4月1日說，伊朗駐敘利亞大馬士革大使館領事部門建築物當天遭以色列導彈襲擊，有人傷亡。阿克巴里稱，伊朗對此次襲擊「不會沒有回應」。



伊朗駐敘利亞首都大馬士革的大使館一幢附屬建築物4月1日疑因以色列空襲被炸毀，至少6人死亡。伊朗革命衛隊（IRGC）證實7名成員死亡。伊朗國家電視台報道，死者包括至少1名革命衛隊高級指揮官。敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，此次襲擊已導致8人死亡。

新華社4月2日稱，伊朗使館一名工作人員向新華社記者說，襲擊發生時，包括多名伊朗軍事顧問在內的受邀人員正在樓里準備參加開齋宴。據伊朗媒體報道，死者中包括伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」高級指揮官扎赫迪（Mohammad Reza Zahedi）及其副手拉黑米（Hadi Haji Rahimi）。

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敘利亞國防部說，以色列空軍於1日下午5時左右（香港時間1日晚上10時）襲擊伊朗駐敘大使館。伊朗官媒稱，德黑蘭認為扎赫迪是這次空襲的目標。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanaani）發聲明批評，今次攻擊嚴重違反《維也納外交關系公約》伊朗保留採取反制措施的權利。 伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表示，攻擊違反所有國際公約，以色列須為後果負責 。伊朗駐敘利亞大使Hossein Akbari揚言嚴厲反擊。

哈馬斯以及有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝也譴責是次空襲。

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敘利亞軍方發表聲明說，當天下午5時許，以色列從其佔領的戈蘭高地，對伊朗大使館發動導彈襲擊，造成建築嚴重損毀，大量人員傷亡。

路透社報道，現場一幢建築物被夷平，廢墟冒出濃煙，仍懸掛着一面伊朗國旗，外面停著急救車輛。

敘利亞外長梅克達德（Faisal Mekdad）在襲擊發生後訪問伊朗大使館，並在與伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）的通話中，對空襲予以最強烈譴責。

英國廣播公司（BBC）引述以軍稱，以色列不會對外媒報道置評。但根據以色列《新消息報》報道，以色列已指示駐世界各國的大使館加強安全措施。

自2023年10月7日加沙戰爭爆發後，以色列對敘境內目標的襲擊更加頻繁。以色列加強打擊敘境內有伊朗支持的真主黨（Hezbollah）和伊朗衛隊。

敘利亞2011年爆發內戰後，以軍多次以打擊伊朗在敘軍事設施為由，空襲敘境內目標。敘利亞和伊朗政府均否認伊朗有駐軍在敘。